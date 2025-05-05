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Her detayı iğrenç... 15 yaşındaki çalışana patronundan cinsel istismar! "Pantolonunu çıkartıp..."

İstanbul'da bir işyerinde çalışan 15 yaşındaki Rüya G., işyeri sahibi tarafından eve davet edildi. İşyeri sahibi Akın A.'nın evine giden Rüya G. bir süre sonra işyeri sahibinin cinsel istismarına maruz kaldı. Rüya G. yaşadığı olay sonrası işyeri sahibinin evinden kaçıp ailesine durumu anlattı. İğrenç olayda Akın A.'nın pantolonunu çıkararak Rüya G.'nin omzuna elini koyduğu ortaya çıktı. İstismarcı işyeri sahibinin 16 yıl hapsi isteniyor.

Her detayı iğrenç... 15 yaşındaki çalışana patronundan cinsel istismar! "Pantolonunu çıkartıp..."
Doğukan Akbayır

Ardı arkası kesilmeyen cinsel istismar haberleri artık toplumda derin izler bırakıyor. Bu seferki olayın adresi ise İstanbul... Akın A.'nın ismindeki bir işyeri sahibi 15 yaşındaki çalışanı Rüya G.'ye cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İğrenç olayın detayları haberimizde!

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PES DEDİRTEN SAVUNMA: BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI

Şüpheli Akın A. karakoldaki ifadesinde suçlamaları reddederek, Rüya ve kız kardeşiyle plan yaptıklarını, kardeşinin gelmeyeceğini söylemesi üzerine Rüya'nın beraber vakit geçirebileceklerini söylediğini belirtti. Evde Rüya ile buluştuklarını söyleyen şüpheli Akın A. böyle bir olayın yaşanmadığını iddia etti.

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15 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞADIĞI İĞRENÇ ANLARI ANLATTI

Rüya G. ifadesinde, Akın A'nın kendisine "Akşam 7 gibi gel "deyip vakit geçirmek istediğini, kendisine dedesinin izin vermeyeceğini söylemesi üzerine izin aldığını sonrasında şahsın evine gittiklerini ifade etti. Şüphelinin konuştukları sırada omzuna dokunduğunu daha sonra telefonla konuşmaya gidip döndüğünde, sinirle ışıkları kapatıp pantolonunu çıkardıktan sonra üzerine gelip kolunu tuttuğunu kaydetti.

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CİNSEL İSTİSMARA TEŞEBBÜS SUÇU OLUŞTU

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli şahıs için iddianame hazırlanıp İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Rüya G.'nin cinsel istismar olayını ayrıntı vererek anlattığı ifadesinde çelişkinin bulunmadığı, ikili arasında bir husumetin olmadığı belirtildi.

Şüpheli Akın A.'nın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, eyleminin ani ve kesintisiz olmadığı belli yoğunluğa ulaşıp sarkıntılık düzeyinde kalmadığı kaydedildi. İddianamede şüphelinin kız çocuğunun omuzuna masaj yapıp alt bölgesindeki kıyafetleri çıkartarak üzerine gelmesi, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarına Teşebbüs suçunu oluşturduğu ve yeterli delilin bulunduğu ifade edildi.

Savcılık, şüpheli Akın A. için Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 16 yıl hapsini istedi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek

Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar çalışan patron
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