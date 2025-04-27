Her gün bir kase yoğurt yemenin faydaları nelerdir? Her gün bir kase yoğurt yersek ne olur?

Zengin kalsiyum içeriği ile bilinen yoğurt, özellikle Türk mutfağında ve sofralarında neredeyse her yemek ile birlikte tüketilir. Sofraların olmazsa olmazı kabul edilen yoğurt aynı zamanda halk arasında yanıklara karşı dahi bir koruma olarak tercih edilir. Ancak yoğurdun asıl ve gerçek faydası, içeriğinde yer alan ve insan sağlığına çok faydalı olan bileşenlerinden gelir. Günde sadece bir kase yoğurt yemenin birçok derde deva olduğu uzmanlar tarafından da belirtilmektedir.

Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan yoğurdun bir kasesinde çok güçlü besin değerleri bulunur. Bir kase yoğurtta şu besin değerleri bulunur:

6 gram protein

3 gram yağ

10 0miligram sodyum

320 miligram potasyum

200 miligram fosfor

10 miligram kolesterol

8 gram karbonhidrat

230 miligram kalsiyum

Her gün bir kase yoğurt yemenin faydaları nelerdir?

Temel faydasının kalsiyum içeriği olarak kabul edildiği yoğurt kemik sağlığına dosttur. Ayrıca osteoporoz riskini de azaltır. Bağırsak biyomunu iyileştirici etkisi de bulunan yoğurt tokluk hissi oluşturması ile kilo vermeye de yardımcıdır. Yoğurdun en bilinen faydalarından bazıları ise şunlardır:

Kemikleri güçlendirir.

Osteoporoz riskini azaltır.

Bağırsak mikrobiyomunu dengelemede yardımcıdır.

Şişkinliği azaltır.

Gazı azaltır.

Tokluk hissi oluşturur.

Faydalı olan mide bakterilerini besler.

Sindirimi düzenler.

Protein açısından da zengindir.

Diş sağlığını korur.

Cilde elastik özellik kazandırır.

Vajinal enfeksiyonların önüne geçici etkiye sahiptir.

Kan basıncını düşürür.

Kalbe dosttur.

Mide sorunlarını giderir.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Her gün bir kase yoğurt yersek ne olur?

Uzman doktorların yaptıkları açıklamalar doğrultusunda her gün bir kase yoğurt yenmesi önerilmektedir. Bu sayede insan sağlığının ve vücudunun ihtiyacı olan birçok besini alabileceği bilinmektedir. Protein, kalsiyum ile birlikte birçok vitamin ve mineral içeren yoğurt, her gün bir kase yenirse genel sağlığı destekleyici etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıkların oluşmasına karşı korur.

Günlük olarak ortalama yoğurt tüketiminin gerekli miktarları aşmaması gerekir. Aksi takdirde her derde deva olarak bilinen yoğurt bünyeden bünyeye çeşitlilik gösterecek bazı sorunlara yol açabilir. Özelikle alerjik reaksiyonu bulunan kişilerin aşırı yoğurt tüketiminden kaçması gerekir.

Eğer doktor önerisi ya da onayı varsa günlük olarak tüketilmesi gereken yoğurt 1 ya da 3 porsiyon arası olmalıdır. Bu da günde 150 ya da 200 gram arası yoğurt tüketmek gerektiği anlamına gelir. Ara öğünlerde ya da ana yemeklerin yanında tüketilebilen yoğurt farklı yiyecek ve içeceklerle birlikte de tüketilebilir.

Yoğurdun zararları nelerdir?

Çeşitli yararları ile bilinen ve birçok hastalığın tedavisinde dahi olumlu etkiler sağladığı kabul edilen yoğurt aşırı tüketim durumunda ya da kişinin sağlık durumuna göre zararlı da olabilir. Özellikle laktoz hassasiyeti bulunan ya da alerjik reaksiyonları olan kişilerin çok dikkatli olması gerekir. Genel olarak süt ürünlerine karşı alerjik durumları bulunan kişilerin yoğurdu hiç tüketmemesi de gerekebilir. Bu yüzden mutlaka doktor önerisi olmalıdır.

Eğer fazla yoğurt tüketilirse insan vücudunda şu tür yan etkiler ve olası zararlar görülebilir:

Kemiklerde birikir ve kemik kırıkları riskini arttırır.

Böbrek taşı oluşumuna ya da böbreklerde kristal ve kum oluşumuna neden olabilir.

Kanda pıhtılaşma bozukluğuna sebep olabilir.

Erkekler için prostat kanseri görülme olasılığını artırabilir.

Karbonhidrat, protein ve kalsiyum açısından çok dengeli bir içeriğe sahip olan yoğurt, fazla tüketildiği takdirde fazla kalsiyum ve protein alınmış olacağı için vücutta gereksinim duyduğundan fazla mineral ve vitamin olması nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarının oluşmasına neden olur. Bu yüzden mutlaka doktorun önerdiği miktarlarda tüketilmelidir.