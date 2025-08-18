HABER

Her gün mikroplastik yutuyorsunuz! Uzmanı uyardı: Kıyafetinizden, içtiğiniz suya kadar 3 basit şeye dikkat ederek tehlikeden korunabilirsiniz…

Günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkan mikroplastikler, sağlığımızı tehdit ediyor. Oyuncaklardan kıyafetlere, yiyeceklerden suya kadar her yerde bulunan bu mikroskobik plastik parçacıklar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Malzemebilimci Dr. Joshua Grolman, mikroplastik maruziyetini azaltmak için uyguladığı üç etkili yöntemi paylaştı. İşte uzmanından, günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek öneriler haberimizde...

Sedef Karatay

Malzemebilimci Dr. Joshua Grolman, mikroplastiklere maruz kalmayı azaltmanın yollarını paylaştı. Oyuncaklardan kozmetiklere, kıyafetlerden temizlik ürünlerine kadar pek çok yerde bulunan mikroplastikler, havada, yiyeceklerde, içeceklerde ve sularda karşımıza çıkıyor.

Mikroskopla görülebilen bu küçük plastik parçacıklar, üreme, sindirim ve solunum sistemlerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir; kısırlık, kolon kanseri ve akciğer problemleri gibi riskler taşıyabilir. Bilim insanları etkilerini araştırmaya devam ederken, Dr. Grolman mikroplastik maruziyetini azaltmak için üç önemli adımı sıraladı.

1. TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERDEN UZAK DURUN

Paket servis kapları, özellikle mikrodalgada ısıtıldığında veya tekrar kullanıldığında yiyeceklere mikroplastik bulaştırıyor. Plastik çatal-bıçaklar ise düşük kaliteli malzemeden üretildiği için kolayca parçalanıyor.

Grolman, yanında titanyum veya paslanmaz çelik çatal-bıçak seti taşıdığını belirtiyor. Paslanmaz çelik matara kullanan uzman, tek kullanımlık kahve bardaklarının içindeki plastik kaplamanın sıcak sıvılarla aşındığını ve alüminyum kutuların iç kaplamasının da zamanla parçalanabildiğini ifade ediyor.

2. DAHA AZ ARAÇ KULLANARAK LASTİK AŞINMASINI AZALTIN

Ağır araç lastikleri, yolda aşındıkça yoğun mikroplastik salıyor. Dr. Grolman, işe bisikletle gittiğini, bunun hem sağlıklı hem de çevre dostu olduğunu belirtiyor. Bisiklet kullanımının karbon ayak izini azalttığını ve yakıt tasarrufu sağladığını ekleyen uzman, araç kullanılması gerekiyorsa trafiğin yoğun olduğu yollardan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

3. KIYAFET TERCİHİNDE DOĞAL LİFLER KULLANIN

Polyester, naylon ve akrilik gibi sentetik kumaşlar, yıkama ve kullanım sırasında yoğun mikroplastik salıyor. Dr. Grolman, ailesi için yün, keten ve kenevir gibi doğal, biyolojik olarak parçalanabilen kumaşları tercih ediyor.

Bu liflerin çevreye plastik atık bırakmadığını vurgulayan uzman, kıyafetlerin ömrünü uzatmak için kurutma makinesi yerine asarak kurutmayı öneriyor.

