Her gün kullanıyorsunuz ama yanlışsa tüm omurganız bozuluyor!

YANLIŞ yatak ve yastık kullanımının boyun ve bel ağrılarına neden olabileceğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, "Yanlış seçimler uzun vadede ciddi omurga problemlerine yol açabilir. Çökmüş, deforme olmuş yataklar omurganın doğal yapısını bozar. Bu da uzun vadede bel ve boyun fıtıklarına zemin hazırlar" dedi.

Her gün kullanıyorsunuz ama yanlışsa tüm omurganız bozuluyor!

Yanlış yastık ve yatak seçimlerin uzun vadede omurga yapısını kalıcı biçimde bozduğunu söyleyen Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, yapılan kritik hatalara ilişkin uyarılarda bulundu.

Her gün kullanıyorsunuz ama yanlışsa tüm omurganız bozuluyor! 1

‘OMURGA DOĞRU DESTEKLENMEZSE AĞRI KAÇINILMAZ’

Kas ve iskelet sistemi sağlığında uyku pozisyonunun büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, “Günün yaklaşık 8 saati yatakta geçiyor. Bu süreç vücut için kritik bir önem sarf ediyor. Omurganın doğal eğriliklerinin korunması gerekiyor. Bu yüzden yatak ve yastık, vücudun anatomik yapısına uygun olmalı. Omurganın fizyolojik eğrileri korunmazsa kas spazmları, eklem problemleri ve kronik ağrılar ortaya çıkabilir. Özellikle yan yatış daha sağlıklı bir seçenek. Sırtüstü yatışta da omurgayı destekleyen ürünlerin tercih edilmesi gerekir” dedi.

‘ORTA SERTLİKTE YATAK EN DOĞRU TERCİH’

Yatak seçiminde en sık yapılan hatanın çok sert ya da çok yumuşak ürünleri tercih etmek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sucuoğlu, “Orta sertlikte ve vücut formunu destekleyen yataklar en ideali. Özellikle viskoelastik ve lateks yataklar hem anatomik uyum hem de hava geçirgenliği açısından avantaj sağlıyor. Çökmüş, deforme olmuş yataklar omurganın doğal yapısını bozar. Bu da uzun vadede bel ve boyun fıtıklarına zemin hazırlar” diye konuştu.

Her gün kullanıyorsunuz ama yanlışsa tüm omurganız bozuluyor! 2

‘YANLIŞ YASTIK BOYUN DÜZLEŞMESİNE NEDEN OLABİLİR’

Yastık seçiminin en az yatak kadar önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sucuoğlu, “Boyun boşluğunu desteklemeyen yastıklar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çok yüksek ya da çok alçak yastık kullanımı boyun kaslarında kasılmalara neden olur. Bu durum zamanla boyun düzleşmesi ve fıtık gelişimine zemin hazırlar. Omuz yüksekliğine uygun, orta sertlikte ve boyun boşluğunu dolduran ortopedik yastıkların tercih edilmesi gerekir. Özellikle boyun fıtığı olan hastalarda doğru yastık kullanımı tedavinin önemli bir parçasıdır” dedi.

‘DEFORME OLAN YATAK VE YASTIKLARI DEĞİŞTİRİN’

Yatak ve yastıkların belirli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Sucuoğlu, uzun süre kullanılan ürünlerin destek özelliğini kaybettiğini söyledi. “Ortalama 7-8 yılda bir yatakların değiştirilmesi gerekir. Deforme olmuş yatak ve yastıklar omurga sağlığını olumsuz etkiler ve ağrıların kronikleşmesine neden olabilir” diyen Sucuoğlu, sağlıklı bir uyku için doğru ekipman seçiminin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Her gün kullanıyorsunuz ama yanlışsa tüm omurganız bozuluyor! 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

