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Her gün yemek getiren komşuları kapı açılmayınca şüphelendi: Acı gerçek ortaya çıktı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
22.03.2025 08:50
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan Sedat Yıldız her gün komşularının verdiği yemeklerle yaşamını sürdürüyordu. Yine bir gün yemek komşuları 68 yaşındaki Yıldız'a yemek götürdüklerinde kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu acı gerçek ortaya çıktı.

Her gün yemek getiren komşuları kapı açılmayınca şüphelendi: Acı gerçek ortaya çıktı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü halde bulundu. Her gün yemek getiren komşuları, kapının açılmaması üzerine ihbarda bulununca acı olay ortaya çıktı.

YEMEK GETİREN KOMŞULARININ KAPISINI AÇMADI

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Karasu'nun Yalı Mahallesi 219 Sokak üzerinde meydana gelen olay hakkında edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sedat Üner, kendisine her gün yemek getiren komşularının kapısını açmadı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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Durumdan şüphelenen komşuları, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLACAK

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Üner'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Üner'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Sakarya öldü ölü komşu
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