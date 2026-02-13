HABER

Her sabah şifa niyetine içiliyor! Sıcak su içmek vücudunuzda bakın neleri değiştiriyor

Uzun süredir sosyal medyada konuşulan sıcak veya ılık su içme alışkanlığı, sadece bir trend olmaktan öte fizyolojik olarak da yararlı olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Geleneksel Çin tıbbında sıcak suyun sindirimi canlı tuttuğu, yiyeceklerin daha etkili parçalanmasına yardımcı olduğu ve toksinlerin atılımını kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

Her sabah şifa niyetine içiliyor! Sıcak su içmek vücudunuzda bakın neleri değiştiriyor

Gökçen Kökden
Gökçen Kökden

Uzmanlar, soğuk su yerine sıcak su içmenin, vücudun enerji akışını ve sindirim fonksiyonlarını destekleyebileceğini açıkladı. Özellikle geleneksel Çin tıbbında geniş bir yer kaplayan sıcak su içme yönteminin detaylarını ele alıyoruz...

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Sıcak suyun sindirim sistemini rahatlatarak gıdaların daha kolay parçalanmasını sağladığı belirtiliyor. TCM (Çin tıbbı) uzmanlarına göre soğuk su, sindirim sürecini yavaşlatırken, sıcak su sindirimi hızlandırarak şişkinlik ve öğün sonrası yorgunluk hissini azaltabiliyor.

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ ATMAYA YARDIMCI OLUYOR

Vücutta biriken atık maddelerin eliminasyonunun daha etkin olabileceği görüşü, sıcak suyun vücut akışını yukarıdan aşağıya yönlendirmesi ile açıklanıyor. Bu sayede özellikle bağırsak geçişi ve sindirim atıklarının atılımı kolaylaşıyor.

ADET SANCISINI HAFİFLETİYOR

Uzmanlar sıcak suyun mide ve bağırsak kaslarını gevşeterek karın krampları, adet sancısı ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların hafiflemesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

GÜNLÜK SIVI TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR

Birçok kişi gün boyunca yeterince su içmekte zorlanabiliyor. Uzmanlara göre sıcak su, özellikle sabahları veya öğün aralarında tüketildiğinde hidrasyon alışkanlığını artırabiliyor ve günlük su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Modern tıbba göre sıcak su içmek, sinir sisteminde dinlen ve sindir modunu aktive ederek rahatlamayı destekliyor. Bu etki, stres kaynaklı sindirim sorunlarının hafiflemesine yardımcı olabileceği gibi günlük stresi de azaltabilir.

SICAK SU İÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıcak su içerken suyun derecesi oldukça önemli. Öncelikle suyun kaynar olmamasına dikkat edin. İçeceğiniz suyu ılık bir halde tüketin. Uzmanlara göre ılık seviyedeki suyu yemeklerden önce içmelisiniz.

TCM uzmanları, suya ek olarak limon, zencefil veya çay gibi doğal katkıların da sindirim ve bağışıklık sistemi üzerinde ilave faydalar sağlayabileceğini belirtiyor

