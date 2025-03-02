Her şey 10 dakikada terse döndü: Trump önce Zelenskiy'in kıyafetine takılmış! İşte dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Beyaz Saray şefleri cuma günü yemekleri hazırlarken Oval Ofis'ten sesler yükselmeye başladı. İçeride Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i azarlamaya başlamıştı. Bu dünyanın son zamanlarda gördüğü, kameralar önündeki en gergin lider tartışmalarından biriydi. CNN'in derlediği detaylara göre toplantıda her şey 10 dakika içinde ters gitti.

TRUMP ZELENSKİY'İN ÖNCE KIYAFETİNE TAKILDI

Zelenskiy cuma günü Beyaz Saray'ın kapısından içeri girdiğinde, takip eden 139 dakikanın bu denli hararetli geçmesi beklenmiyordu. Ancak bazı işaretler başta ortaya çıkmıştı. Standart üniforması haline gelen askeri gömlek ve pantolonla siyah cipinden inen Zelenskiy, kendisini karşılamak üzere Batı Kanadı koridorlarında yürüyen Trump'la arasında herhangi bir gerginlik olduğunu belli etmedi. Ancak uzaktan izleyen bazı ABD'li yetkililer bir sorun gördü: Zelensky'nin kıyafeti. Trump, Zelensky'yi selamlayıp elini sıkarken alaycı bir tavırla “Çok şık giyinmişsiniz” dedi.

MUHABİR DE KIYAFETİ SORGULADI

Oval Ofis'teki toplantı bağırış çağırışa dönüşmeden önce Zelenskiy'e, Beyaz Saray tarafından görüşmeler sırasında odada bulunması için seçilen bir yayın organının muhabiri tarafından ABD'nin en yüksek makamında neden takım elbise giymediği soruldu. Zelenskiy İngilizce cevap vererek “Bu savaş bittikten sonra bir kıyafet giyeceğim. Sizinki gibi bir şey olabilir, belki daha iyi bir şey. Bilmiyorum, göreceğiz. Belki de daha ucuz bir şey. Teşekkür ederim” dedi.

KIRILMA ANI: VANCE ARAYA GİRDİ

Görüşmenin ilk 40 dakikasında Trump Zelenskiy'e yönelik kızgınlık belirtisi göstermedi. Liderler günün ilerleyen saatlerinde imzalamayı planladıkları mineral anlaşmasını konuştular. Çoğunlukla sessiz kaldıktan sonra konuşmaya katılan Vance, Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarını savunmak için araya girerek “Bekle. Buna cevap vermek istiyorum” dedi. İşte bu noktada işin rengi değişti.

ZELENSKİY BUNU BEKLEMİYORDU

Üç yıl boyunca Batı'nın sadık desteğini aldıktan sonra kamuoyu önünde azarlanmaya alışık olmayan Zelenskiy, Rusya'nın geçmişte bozduğu ateşkesleri öfkeyle sıraladı ve Vance'e “JD, sen ne tür bir diplomasiden bahsediyorsun? Neyiniz var, ne demek istiyorsunuz?” diye sordu.

"SAYGISIZLIK EDİYORSUNUZ"

Trump'ın yanındaki koltukta oturan Vance, “Ülkenizin yıkımını sona erdirecek türden bir diplomasiden bahsediyorum,” diye yanıt verdi. Zelenskiy'i resmen azarlayan Vance sert bir şekilde “Oval Ofis'e gelip bunu Amerikan medyasının önünde dava etmeye çalışmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bu çatışmaya bir son vermeye çalıştığı için Başkan'a teşekkür ediyor olmalısınız" dedi.

TRUMP DA BİRDEN PATLADI

Zelenskiy söz almaya çalışırken bu kez Trump öfke patlaması yaşadı. Zelenskiy'i bastırarak “Şu anda elinizde koz yok. Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz" diye bağırdı.

BASINI KOVDU

Birkaç dakika sonra Trump medyayı salondan kovdu.