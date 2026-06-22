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Her şey uyurken başlıyor: Sabah ayağınızı yere bastığınız anda neden acıyor?

Sabahları yataktan kalkmak birçok kişi için zaten zor bir süreç. Ancak bazı insanlar için güne başlamanın en sıkıntılı yanı, ilk adımlarını attıklarında hissettikleri şiddetli ayak ağrısı olabiliyor. İşte detaylar…

Her şey uyurken başlıyor: Sabah ayağınızı yere bastığınız anda neden acıyor?
Sedef Karatay Bingül

Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde ortaya çıkan bu ağrının yaygın ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir sağlık sorunundan kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

İLK ADIMLARDA HİSSEDİLEN KESKİN AĞRININ SEBEBİ

Podiatrist (ayak sağlığı uzmanı) Marion Yau, birçok hastasının sabah yataktan kalkar kalkmaz ayaklarında ağrı hissettiğini söyledi. Yau’ya göre bu durumun en yaygın nedenlerinden biri 'plantar fasiopati' olarak bilinen rahatsızlık.

Ayak tabanında bulunan ve topuktan parmaklara kadar uzanan plantar fasya dokusunun iltihaplanması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bu durum, özellikle günün ilk adımlarında belirginleşiyor.

Her şey uyurken başlıyor: Sabah ayağınızı yere bastığınız anda neden acıyor? 1

GECE BOYUNCA KISALAN DOKU AĞRIYA YOL AÇIYOR

Uzman Yau, sabah yaşanan ağrının nedenini şöyle açıklıyor: "Uyku sırasında ayak doğal olarak aşağı doğru uzanır. Bu pozisyon, plantar fasyanın saatler boyunca kısalmış ve kasılmış halde kalmasına neden olur. Sabah uyandığınızda bu doku oldukça gerginleşmiştir."

Yau’ya göre kişi ayağını yere bastığında, kısalmış durumdaki doku aniden vücut ağırlığını taşımak zorunda kalıyor. Bu da birçok hastanın "cam kırıklarının üzerine basıyormuş gibi" tarif ettiği keskin ağrı hissine yol açıyor.

AYAK YAPISINDAKİ BOZUKLUKLAR DA ETKİLİ OLABİLİR

Sabah ayak ağrısının tek nedeni plantar fasiopati değil. Uzmanlar, 'aşırı pronasyon' olarak adlandırılan ve ayağın yürürken içe doğru fazla dönmesiyle karakterize edilen durumun da önemli bir risk faktörü olduğunu belirtti.

Bu durum ayak kavsinin düzleşmesine ve plantar fasya üzerinde normalden fazla gerilim oluşmasına neden oluyor.

BASİT BİR KAS SERTLİĞİ BİLE AĞRIYI TETİKLEYEBİLİR

Yau, bazı vakalarda sorunun çok daha basit nedenlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Özellikle baldır kaslarındaki gerginlik ve ayak bileğindeki hareket kısıtlılığı, her adımda plantar fasya üzerine ekstra yük bindirebiliyor.

Bu nedenle sabah ayak ağrısı yaşayan kişilerin yalnızca ayaklarına değil, bacak kaslarının esnekliğine de dikkat etmeleri gerekiyor.

Her şey uyurken başlıyor: Sabah ayağınızı yere bastığınız anda neden acıyor? 2

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Ayak ağrılarının hafifletilmesi için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

  • Ayakları yeterince dinlendirmek
  • Destekleyici ve ortopedik özelliklere sahip ayakkabılar tercih etmek
  • Baldır ve ayak tabanına yönelik esneme egzersizleri yapmak
  • Uzun süre ayakta kalmaktan kaçınmak
  • Şikayetlerin devam etmesi halinde bir uzmana başvurmak.

Uzmanlar, sabahları düzenli olarak ayak ağrısı yaşayan kişilerin sorunu ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Erken teşhis ve uygun tedaviyle yaşam kalitesini düşüren bu rahatsızlığın büyük ölçüde kontrol altına alınabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyku ayak
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