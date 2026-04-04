Her şeyi bir şikayet ortaya çıkardı! Aralarında savcı ve avukatlar da var: Kirli ağ deşifre edildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu'nun uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Ekran Haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, yapılan teknik takip sonucunda avukatlar, adliye personeli ve sivil şahısların bulunduğu toplam 16 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

AĞIN İÇERİSİNDE SAVCI DA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve rüşvet ağında bir Cumhuriyet savcısının da olduğu tespit edildi. Bu kapsamda, 1 Cumhuriyet Savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin, Adliye içinde görevli isimlerin, uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal gibi ağır suçlamalarla bağlantılı olduğu iddiasıyla işlem yapıldı.

DOSYALARA MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİASI

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, kirli ağa ilişkin yazışmalar olduğu belirlendi. Özellikle adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı, dosya süreçlerine müdahale ettiği ve bu süreçleri çıkar ilişkisine dönüştürdüğü iddiaları olduğu görüldü.

2 ZABIT KATİBİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında zabıt katipleri Halil İbrahim Uğurlu ve Murat Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol şartı verildi.