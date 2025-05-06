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Her yerde aranıyordu... Mardin'de cezaevi firarisi düğün salonunda saz çalarken yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tespit edilen cezaevi firarisi, bir düğün salonunda saz çalarken jandarma tarafından yakalandı.

Her yerde aranıyordu... Mardin'de cezaevi firarisi düğün salonunda saz çalarken yakalandı

Edinilen bilgilere göre, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda müzisyenlik yaparken yakalandı.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yeri tespit edilen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. E.A., işlemlerinin ardından Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Mardin firari
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