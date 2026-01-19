HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Her yudumda plastik mi içiyoruz? Paket kahvelerle ilgili bilinmeyen gerçek

İşe giderken alınan paket kahve, görünürde masum bir alışkanlık. Ancak yeni bir bilimsel araştırma, özellikle plastik veya içi plastik kaplı bardaklarda sunulan sıcak içeceklerin, farkında olmadan binlerce mikroplastik parçanın vücuda girmesine yol açabileceğini ortaya koydu.

Her yudumda plastik mi içiyoruz? Paket kahvelerle ilgili bilinmeyen gerçek
Sedef Karatay

Avustralya’da yürütülen ve Plastics dergisinde yayımlanan çalışmada, tek kullanımlık kahve bardaklarının sıcak içeceklerle etkileşimi incelendi.

Her yudumda plastik mi içiyoruz? Paket kahvelerle ilgili bilinmeyen gerçek 1

30 ÇALIŞMALIK META-ANALİZ

Araştırmacılar, polietilen ve polipropilen gibi yaygın plastik türlerinin farklı koşullardaki davranışlarını ele alan 30 bilimsel çalışmayı kapsayan bir meta-analiz yaptı. Elde edilen bulgular, kahve bardaklarının malzemesi ve içeceğin sıcaklığı arttıkça mikroplastik salımının da yükseldiğini gösterdi.

MALZEME ÖNEMLİ

Çalışmaya göre içi plastik kaplı kağıt bardaklar, tamamen plastik bardaklara kıyasla hem soğuk hem de sıcak içeceklerde daha az mikroplastik salıyor. Bu da tek kullanımlık bardak tercihinde malzemenin sanılandan çok daha kritik olduğunu ortaya koyuyor.

Her yudumda plastik mi içiyoruz? Paket kahvelerle ilgili bilinmeyen gerçek 2

SICAKLIK RİSKİ ARTIRIYOR

Tamamen plastik bardaklarda sıcak içecek kullanımı, soğuk içeceğe kıyasla mikroplastik salımını yaklaşık yüzde 33 artırıyor. Araştırmacılar, günde 300 ml kahveyi bu tür bir bardakta içen bir kişinin yılda ortalama 363 bin mikroplastik parçacığı tüketebileceğini hesapladı.

RİSK NASIL AZALTILABİLİR?

Uzmanlara göre paket kahveden tamamen vazgeçmek şart değil.

Ancak bazı basit önlemlerle risk önemli ölçüde düşürülebilir:

  • Paslanmaz çelik, cam veya seramik termos ve bardaklar tercih edilmeli
  • Tek kullanımlık bardak zorunluysa, içi plastik kaplı kağıt bardaklar tamamen plastik olanlara göre daha az riskli
  • Kaynar içeceklerin doğrudan plastik kaplara dökülmesinden kaçınılmalı
  • Kahvenin biraz daha düşük sıcaklıkta hazırlanması istenebilir

Her yudumda plastik mi içiyoruz? Paket kahvelerle ilgili bilinmeyen gerçek 3

DAHA GÜVENLİ AMBALAJLAR MÜMKÜN

Uzmanlar, ısı ile plastik malzeme arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasının, hem tüketici alışkanlıklarını hem de gelecekte üretilecek ambalajları daha güvenli hale getirebileceğini vurguluyor. Araştırma, günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerin beklenmedik sağlık riskleri barındırabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da 11 yıllık Veysi Çevik cinayeti çözüldü!Diyarbakır'da 11 yıllık Veysi Çevik cinayeti çözüldü!
Ne altın ne para! Hırsızların girdikleri ofisten çaldıkları şaşkına çevirdiNe altın ne para! Hırsızların girdikleri ofisten çaldıkları şaşkına çevirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kahve plastik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.