Her yudumda plastik mi içiyoruz? Paket kahvelerle ilgili bilinmeyen gerçek

Avustralya’da yürütülen ve Plastics dergisinde yayımlanan çalışmada, tek kullanımlık kahve bardaklarının sıcak içeceklerle etkileşimi incelendi.

30 ÇALIŞMALIK META-ANALİZ

Araştırmacılar, polietilen ve polipropilen gibi yaygın plastik türlerinin farklı koşullardaki davranışlarını ele alan 30 bilimsel çalışmayı kapsayan bir meta-analiz yaptı. Elde edilen bulgular, kahve bardaklarının malzemesi ve içeceğin sıcaklığı arttıkça mikroplastik salımının da yükseldiğini gösterdi.

MALZEME ÖNEMLİ

Çalışmaya göre içi plastik kaplı kağıt bardaklar, tamamen plastik bardaklara kıyasla hem soğuk hem de sıcak içeceklerde daha az mikroplastik salıyor. Bu da tek kullanımlık bardak tercihinde malzemenin sanılandan çok daha kritik olduğunu ortaya koyuyor.

SICAKLIK RİSKİ ARTIRIYOR

Tamamen plastik bardaklarda sıcak içecek kullanımı, soğuk içeceğe kıyasla mikroplastik salımını yaklaşık yüzde 33 artırıyor. Araştırmacılar, günde 300 ml kahveyi bu tür bir bardakta içen bir kişinin yılda ortalama 363 bin mikroplastik parçacığı tüketebileceğini hesapladı.

RİSK NASIL AZALTILABİLİR?

Uzmanlara göre paket kahveden tamamen vazgeçmek şart değil.

Ancak bazı basit önlemlerle risk önemli ölçüde düşürülebilir:

Paslanmaz çelik, cam veya seramik termos ve bardaklar tercih edilmeli

Tek kullanımlık bardak zorunluysa, içi plastik kaplı kağıt bardaklar tamamen plastik olanlara göre daha az riskli

Kaynar içeceklerin doğrudan plastik kaplara dökülmesinden kaçınılmalı

Kahvenin biraz daha düşük sıcaklıkta hazırlanması istenebilir

DAHA GÜVENLİ AMBALAJLAR MÜMKÜN

Uzmanlar, ısı ile plastik malzeme arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasının, hem tüketici alışkanlıklarını hem de gelecekte üretilecek ambalajları daha güvenli hale getirebileceğini vurguluyor. Araştırma, günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerin beklenmedik sağlık riskleri barındırabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.