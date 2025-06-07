HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Herkes bayramı kutlarken o sokak sokak kayıp kedisini aradı

Eskişehir’de arefe gününde siyam cinsi kedisi kaybolan Burcu Dincay, herkes Kurban Bayramı’nı kutlarken sokak sokak gezip kedisini bulmaya çalıştı.

Herkes bayramı kutlarken o sokak sokak kayıp kedisini aradı

Kurban Bayramı arefesinde Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak’ta Burcu Dincay’ın ‘Badem’ isimli kedisi kayboldu. Büyük üzüntü yaşayan Dincay, sokak sokak gezerek kedisini aramaya başladı. Bayramın 2’nci gününde de çevreye kayıp ilanları asan Dincay, kedisini gören olursa kendisine ulaşım sağlamasını istedi.

AW472071_04

"KİMİN ELİNDEYSE GETİRSİN, O BENİM HER ŞEYİM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Burcu Dincay, "Arefe gününün gecesi, saat 00.00 sıralarında kedim kayboldu. Çatıdan kaçarken ben aşağıya indiğini gördüm ama yakalayamadım. Son olarak, Haller Gençlik Merkezi’nin çevresinde görülmüş. Yaklaşık 50 yaşında olan beyaz saçlı bir adamın kucağındaymış. Lütfen kedimi getirin. Kimin elindeyse sizden rica ediyorum getirin, o benim her şeyim. Gören, duyan olursa bizimle iletişime geçebilir" dedi.

AW472071_02

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastaneden Ferdi Zeyrek açıklaması: "Durumu kritik"Hastaneden Ferdi Zeyrek açıklaması: "Durumu kritik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kedi kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Yıldız golcü İstanbul'dan ayrılırken görüntülendi...

Yıldız golcü İstanbul'dan ayrılırken görüntülendi...

Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a açık mektup!

Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a açık mektup!

Diyarbakır'daki yangınla ilgili akılalmaz iddialar! "Yüzlerce insanın söylemesine rağmen..."

Diyarbakır'daki yangınla ilgili akılalmaz iddialar! "Yüzlerce insanın söylemesine rağmen..."

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor: Son görüntüsü ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.