Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü! Dakikalar içinde kuyumcuyu boşalttı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı Arslan Apartmanı'nın kendiliğinden çökerek 4 kişiye mezar olmasının ardından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki 5 katlı bir başka binanın da kolonunda çatlama meydana geldi.

Bunu üzerine civardaki 16 bina tahliye edilirken, bir kuyumcu ise dükkanda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde topladı.

TAHLİYE SIRASINDA KUYUMCU ALARMI

Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı. Akabinde olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İncelemelerin ardından 16 bina tahliye edildi. Vatandaşlar belediyenin misafirhanelerine yerleştirirken, risk üzerine boşaltılan bir binanın altında bulunan kuyumcu dükkanının sahibi harekete geçti.

ZİYNET EŞYALARINI DAKİKALAR İÇİNDE TOPLADI

Kuyumcu, dükkanda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde özel kutu ve çantalara koyarak binadan uzaklaştı.

O anlar anbean kayıtlara geçerken, ekipler bölgedeki inceleme ve denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır