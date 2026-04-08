Herkes "Fold" derken Apple ters köşe yapabilir! İşte katlanabilir iPhone'un yeni olası ismi

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u teknoloji basınının uzun süredir kullandığı "Fold" ismini taşımayabilir. Weibo'da yeni bir gönderi yayınlayan ve genellikle doğru çıkan sızıntılarıyla tanınan kaynak, Apple'ın kitap tarzı katlanabilir telefonunun piyasaya "iPhone Ultra" adıyla sürülebileceğini iddia etti.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER APPLE'I TAKİP EDEBİLİR

Öte yandan, Çinli üreticilerin de Apple'ın izinden giderek kendi katlanabilir telefonlarını "Ultra" olarak adlandırmayı düşündükleri iddia ediliyor. Ancak bu modellerin daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı öne sürülüyor. Zira Apple'ın katlanabilir telefonunun 2.000 ila 2.500 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

APPLE İÇİN İLK "ULTRA" OLMAYACAK

MacRumors'ta yer alan habere göre, eğer Apple bu ismi benimserse, şirket için "Ultra" isimlendirmesi bir ilk olmayacak. Teknoloji devi halihazırda Apple Watch Ultra ve CarPlay Ultra'yı premium ürünler olarak belirtmek için bu ismi kullanıyor. Ayrıca M1 Ultra ve M3 Ultra çipleri de bu isimlendirmeyi taşıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın Mart ayında bildirdiğine göre Apple; OLED dokunmatik ekranlı bir MacBook ve kameralı gelecekteki bir AirPods modeli için de "Ultra" markasını düşünüyor. Bu da söz konusu etiketin çeşitli ürün serilerine yayılabileceğini gösteriyor.

ÖZELLİKLER VE ÇIKIŞ TARİHİ

Son söylentilere dayanarak, Apple'ın katlanabilir iPhone'unun bu yılın sonlarında, Eylül ve Aralık ayları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın yaklaşık 5.3 ila 5.5 inçlik bir dış ekrana ve 7.8 inçlik bir iç ekrana sahip olacağı öngörülüyor. Ayrıca telefonun hem kapalı hem de açık konumlarda öne bakan bir kameraya ve çift lensli bir arka kameraya sahip olması bekleniyor.

Sızıntıyı yapan Digital Chat Station'ın Weibo'da üç milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve Apple ile ilgili bilgileri doğru bir şekilde sızdırma konusunda sağlam bir geçmişe sahip. Yine de tüm bu tür raporlarda olduğu gibi, bu detayların resmi olarak henüz doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.