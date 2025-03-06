HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Herkes onu MİT mensubu sandı! Fabrika sahibini bile kandırdı, yıllarca önüne geleni dolandırdı: "Burada çalışmam gerekiyor"

Herkes onu MİT mensubu sandı! Fabrika sahibini bile kandırdı, yıllarca önüne geleni dolandırdı: "Burada çalışmam gerekiyor"

06.03.2025 12:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de Adnan K. adlı kişi kendini yıllarca MİT Bölge Başkanı olarak tanıttı. İnandırıcı olmak için yanına telsizle gittiği fabrika sahibini dahi kandıran sahtekar kendini işe aldırıp çok sayıda üst düzey kişiyi dolandırdı. Resmi kurumlardan fotoğraflar paylaşan, askeri üniforma, el telsizi, kablosuz telefon, jandarma amblemli numaratör ve jandarma araç giriş kartı gibi malzemeler bulunduran sahtekarın foyası bakın nasıl ortaya çıktı...

Herkes onu MİT mensubu sandı! Fabrika sahibini bile kandırdı, yıllarca önüne geleni dolandırdı: "Burada çalışmam gerekiyor"

Birçok kamu görevlisinin, iş insanının, esnafın hatta çalıştığı fabrika sahibinin dahi MİT Bölge Başkanı, jandarma istihbarat yüzbaşı sandığı Adnan K. sahtekar çıktı. "MİT'çiyim, burada çalışmam gerekiyor" yalanıyla kendini işe aldıran Adnan K. yıllarca özellikle doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi meslek gruplarından pek çok kişiyi kandırarak borç para aldı. Ona güvenmeyen bir kişinin ihbarı sahtekarın oyununu sona erdirdi.

AW406303_01

KENT ONU MİT MENSUBU SANDI

Denizli'de bir kişinin jandarmaya ihbarı kendisini yıllardır MİT bölge başkanı ve jandarma istihbarat yüzbaşı olarak tanıtan dolandırıcının oyununu ortaya çıkardı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

AW406303_07

JASAT YAKALADI: MALZEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Elde edilen bilgiler, yapılan ısrarlı ve detaylı çalışmalar neticesinde Jandarma'nın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri sahte MİT'çinin Adnan K. olduğunu belirledi. JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Adnan K., gözaltına alınırken, aracında yapılan aramalarda askeri üniforma, el telsizi, kablosuz telefon, jandarma amblemli numaratör ve jandarma araç giriş kartı gibi malzemeler ele geçirildi.

AA-20250306-37252807-37252805-DENIZLIDE_DOLANDIRICILIK_YAPTIGI_BELIRLENEN_SUPHELI_TUTUKLANDI

"MİT GÖREVLİSİYİM, BURADA ÇALIŞMAM GEREKİYOR" DİYEREK İŞE GİRMİŞ

Bir fabrikanın poşetleme ünitesinde çalışan sahte MİT'çi ve jandarma istihbarat yüzbaşının çalıştığı fabrika sahibini dahi kandırdığı ortaya çıktı. Telsizle yanına gittiği fabrika sahibine "MİT görevlisiyim, burada çalışmam gerekiyor" diyerek kendisine işe aldıran dolandırıcının, iş yerinden zaman zaman "Kontrole gidiyorum, göreve gidiyorum" diyerek izin aldığı öğrenildi.

AW406303_02

ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİNİN DE OLDUĞU ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

JASAT timleri, Adnan K.'nin uzun bir süredir kendisini MİT Bölge Başkanı, MİT görevlisi jandarma istihbarat yüzbaşı gibi tanıtarak bu şekilde çevre kazandırdığını belirledi. Resmi kurumlara dahi kendisini bu şekilde tanıtarak işlemlerini kolaylaştıran Adnan K., aralarında özellikle doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi önemli meslek gruplarından pek çok kişiyi kandırarak borç para aldığı öğrenildi.

AW406303_03

Kamu görevlisi, iş insanı, esnaf gibi çok sayıda kişiye kendini jandarma istihbarat yüzbaşı ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Adnan K., inandırıcı olması amacıyla da bu kişilerin yanına gittiğinde yanına telsiz aldığı, resmi kurumlara gittiğinde fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Kentte istihbaratçı olarak tanınan şüphelinin güvenini kazandığı kişilerden borç aldığı belirlendi. Adnan K.'ye güvenmeyen bir kişinin ihbarı ise tüm yalanları ortaya çıkardı.

AW406303_05

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli Adnan K., nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkinde basın mensuplarının "MİT mensubu olduğunuzu söyleyerek dolandırıcılık yaptığınız söyleniyor?" sorusuna "Konuşmuyorum, kabul etmiyorum" şeklinde yanıt verdi. Adliyeye sevk edilen sahte MİT'çi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW406303_06

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Zabıtadan pide denetimi! Ramazan ayında sıkı teftişZabıtadan pide denetimi! Ramazan ayında sıkı teftiş
Kayseri'de 'sabun paketçiliği' operasyonu: 5 gözaltıKayseri'de 'sabun paketçiliği' operasyonu: 5 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Denizli MİT JASAT jandarma milli istihbarat teşkilatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Lise öğrencisi Hüseyin'den acı haber!

Lise öğrencisi Hüseyin'den acı haber!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.