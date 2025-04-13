Herkes panik oldu! Van'da peş peşe depremler

Van'ın Tuşba ilçesi saat 11.39’da 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) derinliğini 10,69 kilometre olarak saptadığı deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Bu depremden 19 dakika sonra, saat 11.58’de ise bu kez Tuşba’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 4,42 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Deprem sırasında aracında olduğunu belirten İbrahim Abi, "Çok şiddetliydi. O sırada araçtaydım, sallanınca dışarı çıktım. Baya korktum. Kenar mahallelerde daha çok hissedilmiş" dedi. (DHA)
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