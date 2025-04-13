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Herkes panik oldu! Van'da peş peşe depremler

Bugün Van'da art arda depremler yaşandı. AFAD'ın verilerine göre 19 dakika arayla 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Art arda yaşanan depremler paniğe neden oldu. Depreme arabada yakalanan bir vatandaş, "Çok şiddetliydi. O sırada araçtaydım, sallanınca dışarı çıktım. Baya korktum" dedi.

Herkes panik oldu! Van'da peş peşe depremler

Van'ın Tuşba ilçesi saat 11.39’da 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) derinliğini 10,69 kilometre olarak saptadığı deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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19 DAKİKA SONRA 4,1 İLE SALLANDI

Bu depremden 19 dakika sonra, saat 11.58’de ise bu kez Tuşba’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 4,42 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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DEPREME ARACINDA YAKALANDI: "ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Deprem sırasında aracında olduğunu belirten İbrahim Abi, "Çok şiddetliydi. O sırada araçtaydım, sallanınca dışarı çıktım. Baya korktum. Kenar mahallelerde daha çok hissedilmiş" dedi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Van Tuşba afad
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