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  4. Herkes severek yiyordu! Ünlü şef 'Restoranlarda asla yemeyin' deyip uyardı! Yapılan bütün hileleri tek tek anlattı!

Herkes severek yiyordu! Ünlü şef 'Restoranlarda asla yemeyin' deyip uyardı! Yapılan bütün hileleri tek tek anlattı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.03.2025 19:47
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Ekol TV'de yayınlanan Balçiçek İlter’in programına konuk olan ünlü şef Ayaz Akbacak, restoran ve tatil yerleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Yapılan bütün hileleri anlatan şef, sektörle ilgili bilinmeyenleri aktardı. 'Asla yemeyin' diyerek herkesi uyardı.

Herkes severek yiyordu! Ünlü şef 'Restoranlarda asla yemeyin' deyip uyardı! Yapılan bütün hileleri tek tek anlattı!

Balçiçek İlter'in sunduğu Balçiçek ile Şimdi programına katılan Ayvaz Akbacak, restoranlar ve tatil yerleriyle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Özellikle restoranlarda yapılan bütün hileleri anlattı.

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Akbacak, "Bir restoranda, tatil beldelerinde kesinlikle börek yenmez" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Kahvaltıdan dönen bütün peynirler mikslendikten sonra börek yapılır. Ben parmak börek diyorum, o börek yapılır kızartılıp kızartılıp verilir."

"MAKARNA YIKANIP MEZEYE DÖNÜŞÜR"

Önemli açıklamalar yapan ünlü şef, "Büfedeki patatesler, makarnalar... Bir gün önce salçalıdır, sıcak yenir. Ertesi gün yıkandıktan sonra yoğurtlanır mezeye dönüşür. Bu tarz şeyler şuan komik geliyor ama ben Türkiye'de her şey dahil sisteminin Türk mutfağına, Türk gastronomisine zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü orada yiyen turist buraya geldiğinde, kaliteli bir yerde yediğinde çok farklı. Bunlar Türk mutfağına zarar veren unsurlar. Bugün uzaya da gitseniz, bir İtalyan, Fransız mutfağında yediğiniz ürünün lezzeti hiçbir yerde değişmez. Neden? Çünkü bunlar standart bir bakış açısında yapıyorlar yemeği. Sonra biz Türk mutfağı olarak 6. sırada neden kaldık diyoruz..." dedi.

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"ÖLÜME KADAR GİDER"

Döner konusuna da değinen Akbacak, "Döner yiyeceğiniz bir yerde döner kesilirken altla üste iyi bakın. Bazen döner bitmeye yakın tutuyorlar, pişmiş dönerin üzerine çiğ takıyorlar. Özellikle tavuk dönerlerde o kadar riskli bir durum ki, Allah korusun ölüme kadar gider. Kırmızı et zehirler, bir şekilde kurtulursunuz ama beyaz ette bu sıkıntı çok kötü. Sirkülasyon olmayan yerde döner yemesinler, çünkü sirkülasyon olmayan yerde adam kesiyor, ya bekletiyor ya donduruyor. Dondurduğu şeyi mikrodalgada ısıtıp veriyor..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
restoran börek hile
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