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Herkes yaz mevsimine hazırlanmıştı; sıcaklıklar yine düşüyor... Bu kez Rusya'da geliyor! İstanbul ve Ankara için uyarı

Hafta içi etkili olan sıcak hava dün yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Yurdun bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, sıcaklıklar da hissedilir derece düştü. Öte yandan yeni haftada için de Meteoroloji tarafından bir uyarı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre yeni haftada Rusya tarafından gelecek olan rüzgarlar sıcaklığı düşürecek. Öte yandan Ankara ve İstanbul için de uyarı verildi. İşte detaylar...

Herkes yaz mevsimine hazırlanmıştı; sıcaklıklar yine düşüyor... Bu kez Rusya'da geliyor! İstanbul ve Ankara için uyarı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de geçen hafta içi yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava etkili olmuştu. Herkes yaz mevsimine hazırlık yaparken, dün yurdun bazı bölümlerinde hissedilir şekilde sıcaklık düşüşü yaşandı. Sıcaklığın düşmesiyle beraber bazı bölgelerde yağışlı hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için yaptığı tahminlerde sıcaklığın düşeceği yönünde uyarıda bulundu.

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SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR! BAZI BÖLGELERDE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Buna göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR BU KEZ RUSYA TARAFINDAN GELİYOR! SERİN HAVA ETKİLİ OLACAK

Ayrıca yeni haftada Rusya tarafından gelecek olan rüzgarlar sıcaklığı düşürecek ve serin bir hava etkili olacak.

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ANKARA VE İSTANBUL İÇİN UYARI

Ankara ve İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Geçen hafta 28 dereceleri bulan sıcaklıklar, bu hafta 20'lere çekilecek.

Ankara'da parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 20 derece seviyelerinde olacak. İstanbul'da da havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık ise 20 derece seviyelerinde seyredecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
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