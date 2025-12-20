HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Herkesin başına gelebilir! Avcılar'da film gibi dolandırıcılık: Sahte dekontla 'IBAN' oyunu

İçerik devam ediyor

Avcılar'da tütün ürünleri satan bir iş yerinden 2 bin 400 liralık alışveriş yapan müşteri, banka kartının yanında olmadığını söyleyerek IBAN ile ödeme yapmak istedi. Telefonundan ödeme yaptığına dair dekont benzeri bir görüntü gösteren müşteri, iş yerinden ayrıldı. Paranın hesabına geçmediğini fark eden iş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, esnafı bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Avcılar'da akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki tütün ürünleri satan iş yerinde meydana geldi.

DEKONT BENZERİ GÖRÜNTÜ GÖSTERDİ!

Kadın müşteri, alışverişin ardından banka kartını arabada unuttuğunu belirterek ödemeyi IBAN üzerinden yapmayı teklif etti.

Herkesin başına gelebilir! Avcılar da film gibi dolandırıcılık: Sahte dekontla IBAN oyunu 1

IBAN ile ödeme almayı tercih etmediklerini söyleyen iş yeri sahibi Hakan Vedat Çekin, o sırada başka bir müşteriyle ilgilenmek zorunda kaldı. Bu esnada şüpheli, cep telefonuyla işlem yaptıktan sonra ödeme yaptığını söyleyerek Çekin'e dekont benzeri bir görüntü gösterdi.

Herkesin başına gelebilir! Avcılar da film gibi dolandırıcılık: Sahte dekontla IBAN oyunu 2

"ARABA BEKLİYOR" DİYEREK UZAKLAŞTI!

Telefonuna mesaj geldiğini fark eden Çekin, ödemenin yapıldığını düşündü. Kadın müşteri ise 'Araba bekliyor' diyerek hızla iş yerinden ayrıldı. Bir süre bekledikten sonra hesaba para geçmediğini anlayan Çekin, dışarı çıktığında müşterinin uzaklaştığını gördü.

Herkesin başına gelebilir! Avcılar da film gibi dolandırıcılık: Sahte dekontla IBAN oyunu 3

IBAN İLE ÖDEMELERDE DİKKAT!

Eşiyle birlikte iş yerini işlettiğini belirten Çekin, yaşanan olayın ardından eşinin büyük üzüntü yaşadığını, stres nedeniyle doktora gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Herkesin başına gelebilir! Avcılar da film gibi dolandırıcılık: Sahte dekontla IBAN oyunu 4

Güvenlik kamerası görüntülerini Avcılar'daki haber içerikli sosyal medya sayfalarına gönderen Çekin, esnafın IBAN ile ödeme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya saldırı: 8 ölü, 27 yaralıRusya'dan Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya saldırı: 8 ölü, 27 yaralı
Uzmanlardan 46 yaşını doldurmuş kadınlara uyarıUzmanlardan 46 yaşını doldurmuş kadınlara uyarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Avcılar IBAN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.