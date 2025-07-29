Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak: Cuma gününe kadar sürecek...

Türkiye genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde termometreler birçok noktada 40 derecenin üzerine çıktı. Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 55 dereceye kadar ulaştı.
Meteoroloji uzmanları, özellikle Anadolu’nun iç kesimlerinde sıcak havanın etkisini üç gün daha sürdüreceğini belirtti. Hafif seyreden rüzgarlar nedeniyle serinleme imkanı sınırlı kalırken, nem oranlarının da yüksek olması vatandaşları daha fazla bunaltıyor.
Neyseki Meteoroloji İstanbul'da yaşayanlar için müjdeyi verdi. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri kentte gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde İstanbul ile beraber Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'de de gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bartın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gökgürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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