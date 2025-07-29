Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak: Cuma gününe kadar sürecek...

Türkiye genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde termometreler birçok noktada 40 derecenin üzerine çıktı. Bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 55 dereceye kadar ulaştı.

Meteoroloji uzmanları, özellikle Anadolu’nun iç kesimlerinde sıcak havanın etkisini üç gün daha sürdüreceğini belirtti. Hafif seyreden rüzgarlar nedeniyle serinleme imkanı sınırlı kalırken, nem oranlarının da yüksek olması vatandaşları daha fazla bunaltıyor.

31 İLDE BİRDEN ETKİLİ OLACAK

Neyseki Meteoroloji İstanbul'da yaşayanlar için müjdeyi verdi. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri kentte gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde İstanbul ile beraber Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'de de gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bartın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gökgürültülü sağanak etkili olacak.

BUGÜNÜN HAVA DURUMU:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.