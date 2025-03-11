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  4. Herkesin gözü önünde polisi eşi ve çocuğuyla tehdit etti! 'Sen devlet değilsin'

Herkesin gözü önünde polisi eşi ve çocuğuyla tehdit etti! 'Sen devlet değilsin'

11.03.2025 12:34
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İzmir'de yaşanan bir olayın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. Kamuya ait bir alana aracını park etmeyen sivil polise işletme sahibi ve yanındaki 3 kişi hakaretler yağdırdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken polisi, 'Seni delik deşik ederim. Sen devlet değilsin. Karınla çocuğunla gezemezsin' diyerek tehdit etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde kamuya ait alana aracını park etmek isteyen polis memuruna mekan işletmecisi ile yanındaki 3 kişi küfür ve hakaret edip saldırdı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin polis memurunu "Sen karınla çocuğunla gezemezsin" diyerek tehdit ettiği anlar kameraya yansırken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

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4 ŞÜPHELİ POLİSE HAKARETLER YAĞDIRDI

Olay 9 Mart gecesi Bornova Küçükpark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli olduğu öğrenilen bir sivil polis memuru, kamuya ait bir alana otomobilini park etmek istedi. Bu esnada bölgedeki bir işletmenin sahibi ile yanındaki 3 kişi, polis memuruna aracını park edemeyeceğini söyledi. Polisin duruma tepki göstermesinin ardından B.A., Ş.B., B.Y. ve Y.E. adlı 4 şüpheli polis memuruna küfür ve hakaret edip saldırdı; ardından da araca zarar vermeye çalıştı.

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"SEN KARINLA ÇOCUĞUNLA GEZEMEZSİN"

Arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin polise öncesinden "Seni delik deşik ederim" dediği öğrenilirken, "Sen devlet değilsin. Karınla çocuğunla gezemezsin" dediği anlar görüntüye yansıdı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. (İHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir hakaret
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