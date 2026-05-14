Herkesin kullandığı takviye edici gıdalarda yeni dönem! İmha edilecekler

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Türkiye’de vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerine yönelik denetim mekanizmasında köklü değişiklikler planlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi taslağına göre, takviye edici gıdaların üretimden satışa kadar tüm süreçleri yeniden düzenlenecek.

Taslak kapsamında "Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu” adıyla yeni bir yapı kurulacak. Bu komisyon, ürünlerde yer alan etken maddeleri inceleyerek hangi ürünün Sağlık Bakanlığının, hangisinin ise Tarım ve Orman Bakanlığının yetki alanında değerlendirileceğine karar verecek.

Özellikle ilaç benzeri formlarda satışa sunulan takviye ürünlerinin daha sıkı denetime alınması hedefleniyor. Düzenlemeyle birlikte tüketici sağlığını etkileyebilecek ürünlerde kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Taslakta dikkat çeken başlıklardan biri de mevcut ürünlere getirilecek yeni başvuru şartı oldu. Buna göre piyasada hâlihazırda satış izni bulunan tüm takviye edici gıdalar için, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde komisyona yeniden başvuru yapılması gerekecek.

Belirlenen süre içinde başvuru yapmayan ürünlerin mevcut izinleri iptal edilecek. Komisyonun Sağlık Bakanlığının yetki alanına aldığı ürünler için ayrıca bakanlık onayı aranacak. Onay alamayan ürünlerin ise piyasadan toplatılması ve imha edilmesi söz konusu olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile mahallî mülki amirlerin denetim ve yaptırım yetkilerinin de genişletilmesi planlanıyor. Mevzuata aykırı ürünler için idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

Taslak düzenleme, özellikle vitamin, mineral, bitkisel destek ürünleri ve özel tıbbi amaçlı gıda pazarında yeni bir denetim dönemi başlatacak adım olarak değerlendiriliyor.