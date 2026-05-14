HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Herkesin kullandığı takviye edici gıdalarda yeni dönem! İmha edilecekler

Sağlık Bakanlığının hazırladığı yeni yasa taslağıyla takviye edici gıda pazarında denetim sistemi tamamen değişiyor. Denetimler en üst seviyeye çıkarılırken, kurulacak yeni komisyonun onay vermediği ürünler 6 ay içinde toplanarak imha edilebilecek. Komisyon, takviye edici gıdalardaki etken maddelerin halk sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirerek hangi ürünün hangi bakanlığın yetkisinde olacağını belirleyecek.

Herkesin kullandığı takviye edici gıdalarda yeni dönem! İmha edilecekler
Gökçen Kökden

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Türkiye’de vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerine yönelik denetim mekanizmasında köklü değişiklikler planlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi taslağına göre, takviye edici gıdaların üretimden satışa kadar tüm süreçleri yeniden düzenlenecek.

Herkesin kullandığı takviye edici gıdalarda yeni dönem! İmha edilecekler 1

Taslak kapsamında "Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu” adıyla yeni bir yapı kurulacak. Bu komisyon, ürünlerde yer alan etken maddeleri inceleyerek hangi ürünün Sağlık Bakanlığının, hangisinin ise Tarım ve Orman Bakanlığının yetki alanında değerlendirileceğine karar verecek.

Özellikle ilaç benzeri formlarda satışa sunulan takviye ürünlerinin daha sıkı denetime alınması hedefleniyor. Düzenlemeyle birlikte tüketici sağlığını etkileyebilecek ürünlerde kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Herkesin kullandığı takviye edici gıdalarda yeni dönem! İmha edilecekler 2

Taslakta dikkat çeken başlıklardan biri de mevcut ürünlere getirilecek yeni başvuru şartı oldu. Buna göre piyasada hâlihazırda satış izni bulunan tüm takviye edici gıdalar için, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde komisyona yeniden başvuru yapılması gerekecek.

Belirlenen süre içinde başvuru yapmayan ürünlerin mevcut izinleri iptal edilecek. Komisyonun Sağlık Bakanlığının yetki alanına aldığı ürünler için ayrıca bakanlık onayı aranacak. Onay alamayan ürünlerin ise piyasadan toplatılması ve imha edilmesi söz konusu olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile mahallî mülki amirlerin denetim ve yaptırım yetkilerinin de genişletilmesi planlanıyor. Mevzuata aykırı ürünler için idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

Taslak düzenleme, özellikle vitamin, mineral, bitkisel destek ürünleri ve özel tıbbi amaçlı gıda pazarında yeni bir denetim dönemi başlatacak adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'
Çin'de Trump'la tarihi görüşme: 'Yeni bir sayfa açmak istiyoruz'Çin'de Trump'la tarihi görüşme: 'Yeni bir sayfa açmak istiyoruz'

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı gıda takviyesi vitamin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.