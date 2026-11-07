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Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarından koalisyon çıkmıştı. Eisenkot ve Netanyahu çoğunluğu sağlayamamıştı. Seçim sonuçlarının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi

Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi
Recep Demircan

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçları sandıktan koalisyon belirsizliği çıktığını göstermişti. Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu da 48 milletvekiliyle 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

KİLİT KONUMA YERLEŞTİLER

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Cumhurbaşkanı Herzog'un partilerle yaptığı istişare toplantılarında Netanyahu'nun son koalisyonundaki Birleşik Tevrat Yahudiliği başbakanlık için herhangi bir isim önermemiş, Netanyahu'nun desteği 46 milletvekilinde kalmış, buna karşın Eisenkot, Arap partilerinin de ismini önermesiyle 67 milletvekilinin desteğine ulaşmıştı.

Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot a verdi 1

Herzog, hükümeti kurma görevini vereceği ismi pazar günü açıklayacağını duyurmuştu.

GÖREVİ EİSONKOT'A VERDİ

Herzog, hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi.

Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot a verdi 2

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İsrail
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