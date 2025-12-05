Heykeli yapana da sergileyene de gözaltı! Kılıçlı görüntüler gündem oldu

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel sosyal medyada paylaşılmış ve tepki çekmişti. Ekipler, bunun üzerine harekete geçti.

HEYKELTIRAŞ VE SERGİLEYEN KİŞİ BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

HEYKELİ PROTESTO ETTİLER

Öte yandan bir grup, heykeli protesto etmek üzere Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünde toplanıp konuşma gerçekleştirdi.