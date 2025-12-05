HABER

Heykeli yapana da sergileyene de gözaltı! Kılıçlı görüntüler gündem oldu

Bugün İstanbul'da sergilenen bir heykel sosyal medyada gündem oldu. Heykeli yapan ve sergileyen kişiler "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle" gözaltına alındı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel sosyal medyada paylaşılmış ve tepki çekmişti. Ekipler, bunun üzerine harekete geçti.

HEYKELTIRAŞ VE SERGİLEYEN KİŞİ BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

HEYKELİ PROTESTO ETTİLER

Öte yandan bir grup, heykeli protesto etmek üzere Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünde toplanıp konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

