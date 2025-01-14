Hiçbir neden yokken kalbiniz farklı atıyorsa dikkat! Sebebi bu hastalık olabilir

Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Nuri Cömert, aritmiler ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Aritmiler genel olarak düzensiz veya farklı kalp atımları olarak tanımlanır ve genel olarak normal kalp atımını sağlayan elektrik ileti sistemi bozukluklarında meydana geldiğini belirten Cömert, “Kalp çok hızlı veya çok yavaş atabilir veya kalp atışları düzensiz olabilir. Aritmi farklı atım, hızlı atım, yavaş atım şeklinde hissedilebilir. Genellikle aritmilerin birçoğu zararsızdır ancak bazıları yaşamı tehdit eden durumlara neden olabilir. Bu nedenle kalp atışlarında yaşam tarzını etkileyen farklılıklar olduğunu düşünenlerin zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmaları önemlidir” dedi.

“STRES ARİTMİYE NEDEN OLABİLİR”

Stresin aritmiye neden olan etkenlerden biri olduğuna işaret eden Cömert, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sağlıklı erişkinlerde kalp dakikada 60-100 kez atar ve bu vuruşlar belirli bir düzen içinde gerçekleşir. Kişinin normalde kendi kalp vuruşlarını rahatsız edici bir şekilde hissetmesine “aritmi” denir. Örneğin koşarken, merdiven çıkarken, heyecanlandığımızda ya da duygusal stres altındayken kalp atışımızdaki hızlanmayı normal bir şekilde fark ederiz. Ancak kişi hiçbir neden yokken kalp atışlarında bir farklılık hissediyorsa, bu durum kalpte ritim bozukluğu olduğu anlamına gelebilir.”

"ARİTMİYE NEDEN OLAN FAKTÖRLER"

Uz. Dr. Cömert, koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, geçirilmiş kalp damar veya kapak operasyonları sonrası, yüksek tansiyon, doğumsal kalp hastalıkları(kalp delikleri, kapak problemleri), tiroid bezi hastalıkları, obstrüktif uyku apnesi, böbrek fonksiyon bozukluğu (Elektrolit dengesizliği), bazı ilaçlar ve takviyeler, kafein, nikotin veya uyuşturucu benzeri madde tüketimini aritmiye neden olan faktörler olarak sıraladı.

“Aritmiye neden olan uygunsuz uyarı odakları “radyofrekans ablasyonu” uygulanarak yok edilebilir” diyen Cömert, şöyle devam etti:

“Kalpteki yavaşlamalar ileti sisteminde blok göstergesi olabilir ve bunun tedavisi bloğun seviyesine bağlı olarak çoğu kez ilaç tedavisi ve takip ile tedavi edilirken, ileri derecede kalp bloklarında kalıcı kalp pili tedavisi uygulanabilir. Kalp ritminin normal olmayan bir şekilde aniden hızlanması ve kişide bayıla yazma olması durumunda aritmiye neden olan uygunsuz uyarı odakları “radyofrekans ablasyonu” uygulanarak yok edilebilir. Aritmiler kimi zaman herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Düzensiz kalp atışları başka bir nedenler muayeneye giden kişilerde tesadüfen de tespit edilebilir:”

BELİRTİLER

Aritminin belirtilerinden bahseden Cömert, “Farklı atım hissi, hızlı kalp atışı (Taşikardi), yavaş kalp atışı (Bradikardi), göğüs ağrısı, nefes darlığı olabilir. Ayrıca, kaygı, aşırı yorgun hissetme, baş dönmesi veya sersemlik hissi, terleme, bayılma ve bayılayazma belirtileri de eşlik edebilir.

Kişi kalbinde bu tür değişiklikler hissettiği anda hemen en yakın sağlık kuruluşuna giderek kalp elektrosu (EKG) çektirmelidir. Bu sayede çarpıntı anında çekilen EKG ile aritminin türü belirlenebilir ve en uygun tedavi yöntemi seçilebilir. Ancak çarpıntı sırasında EKG çekilemediyse, belirli bir zaman dilimindeki kalp ritmini kaydeden ritim holter tetkiki ile aritmi araştırması yapılır” ifadelerine yer verdi.

Cömert, astım ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, aşırı çay, kahve tüketimi ve stresin aritmiye yatkınlığı olan bireylerde tetikleyici etki gösterebileceğine de işaret ederek, “Ailesinde ani ölüm öyküsü olan kişilerde aritmi açısından taramaya girmelidirler. İleri dönem kalp yetmezliği ve kalp damar hastalıkları ile birlikte seyreden aritmiler daha ciddi sonuçlara yol açabilir” diye konuştu.

“ARİTMİDEN FARKLI TEDAVİ SEÇENEKLERİYLE KURTULABİLİRSİNİZ”

Cömert son olarak aritmi tedavisi hakkında, “Ritim probleminin ciddiyetine göre ilaç tedavisi, kalp pili takılması veya ablasyon yapılması gibi tedavi yöntemlerini içerir. Tedavinin hedefi yaşam kalitesini artırmak, hayati riskleri ortadan kaldırmaktır. Kalp sağlığına uygun bir yaşam tarzı, diyet ve düzenli yürüyüşler aritmileri tetikleyebilen sebepleri önlemede faydalı olabilir. İlaç tedavisi ile başarılı olunamayan ve genelde kalp kulakçık ve karıncıklarından kaynaklanabilen aritmiler de “radyo frekans yöntemiyle, aritmiye neden olan odak dondurularak veya yakılarak yok edilebilir. Bu yöntemin başarı oranı ritim probleminin türüne göre yüzde 70’den yüzde 99’lara kadar değişmektedir. Özetle, doğru ve bütünleyici bir yaklaşımla aritmiler tespit edilerek tedavileri başarı ile yapılabilmektedir” açıklamasında bulundu.

(İHA)