Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Hıdırellez'de ne yapılır?

Kışın sona erdiği ve doğanın canlandığı bir dönem olarak anlamlandırılan Hıdırellez, yüzyıllardır Anadolu ve çevresinde kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas’ın Dünya üzerinde bir araya geldikleri gün olarak bilinen bu özel günde bolluk ve bereket sembolleri yer alır. Baharın başlangıcıyla beraber bolluk ve bereketin artması için çeşitli dilekler tutulur ve gül ağacına asılır. Bununla beraber dileklerin kabul olması için gül ağacına istenen şeylerin şekilleri de çizilebilir.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, Türk kültüründe ve Orta Doğu'da oldukça önemli bir bayram olarak yüzyıllardır kutlanan geleneksel bir günü ifade eder. Halk inanışına göre, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir. Yılda 1 defa Hıdırellez gecesi bir araya geldiklerinde ise dilekler kabul olur, dolayısıyla Hıdırellez hem dini hem de kültürel açıdan önemlidir. Hıdırellez'de insanlar dilekler diler, ateşten atlar ve doğada zaman geçirmeye çalışırlar.

Hıdırellez ne zaman kutlanır?

Hıdırellez, her sene 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede kutlanır. Bu tarihte kış mevsiminin sona erdiği ve yazın başladığına inanılır. Hıdırellez ne zaman sorusunun cevabı bu nedenle nettir ve değişmez. Hızır ve İlyas’ın buluşmasının yanı sıra doğanın canlanması ve bereketin artması da kutlanır.

Hıdırellez'de ne yapılır?

Hıdırellez ritüelleri incelendiğinde hem geleneksel hem de inanç temelli uygulamalar görülür. İnsanlar bu özel günde kötü enerjileri kovmak ve yeni başlangıç yapmak için çeşitli ritüeller gerçekleştirirler.

'Hıdırellez’de ne yapılır?' sorusuna yanıt olarak bazı ritüeller şu şekilde sıralanabilir: