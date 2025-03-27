Hilmi Türkmen 'herkes duysun, bilsin' diyerek hedef gösterdi! O genç kız CHP’li çıkınca sadece paylaşımını sildi...

AK Partili eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 25 Mart’ta Saraçhane’de yaptığı konuşmada otobüsün üzerinde duran bir gencin, savcı Mehmet Selim Kiraz‘ın öldürülmesiyle ilgili “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” paylaşımı yapan Ezgi Yıldız olduğunu iddia etti.

Türkmen yaptığı paylaşımı 'herkes duysun' diye paylaştı ancak daha sonra gerçek ortaya çıkınca gelen tepkilerin ardından paylaşımını sadece silmekle yetindi. Ancak iddiası bir anda gündem yarattı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ BENGİSU: ‘ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM’

Otobüsteki kişi ise iddiayı yalanlayan bir video yayınladı. Videoda isminin “Bengisu” olduğunu söyleyen genç, “25 Mart 2025 tarihinde gençlik temsilcilerinden biri olarak Özgür Özel’in otobüsünün üzerindeydim. Ana akım ve sosyal medya hesaplarında, bana ait görüntüleri başka birisininmiş gibi yayılarak, dezenformasyon yapılmasını üzülerek takip etmekteyim. Bu iddialardan dolayı hedef haline getirilmek beni oldukça rahatsız ettiği için bu videoyu çekmek istedim” dedi.

Hedef gösterilen Bengisu Akın isimli genç, kendisi hakkında yalan haber yapan kuruluşları da saydı:

“Yeni Şafak, Aydınlık Gazetesi, Türkiye Gazetesi gibi asılsız iddialarda bulunan tüm yayın organlarından kişisel olarak şikâyetçi olacağım. Tekrar belirtmek isterim ki ismim Bengisu. İddia ettiğiniz kişi kesinlikle değilim. Kadınların bu kadar kolay hedef haline getirdiği bir ülkede asılsız hedeflerle beni hedef gösterenlere karşı tüm yasal işlemlerimi başlatacağım. Ben halkım için ve geleceğim için Atatürk’ün emanetine sahip çıkan bir gencim sadece. Biz düşman değiliz. Bu ülkenin gençleriyiz.”