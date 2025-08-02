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Hindistan açık açık ilan etti! Tansiyon düşmüyor: "Teröristleri yok edecek"

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışma 10 Mayıs'ta ilan edilen ateşkes ile sona ermişti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamayla tansiyonu yeniden yükseltti. Yerli üretim füzelerine dikkati çeken Modi, "Pakistan yeni bir yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek." ifadesini kullandı.

Hindistan açık açık ilan etti! Tansiyon düşmüyor: "Teröristleri yok edecek"

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi, Uttar Pradeş eyaletindeki Varanasi kentinde düzenlenen mitingde konuştu.

Modi, ülkesinin savunma kapasitesinin arttığına işaret ederek, "Sindoor Operasyonu" sırasında dünyanın Hindistan’ın yerli silahlarının gücünü, hava savunma sistemlerinin etkinliğini ve insansız hava araçlarının başarısını gördüğünü iddia etti.

Hindistan açık açık ilan etti! Tansiyon düşmüyor: "Teröristleri yok edecek" 1

"TERÖRİSTLERİ YOK EDECEK"

BrahMos füzesinin "Hindistan’ın düşmanları üzerinde korku yarattığını" öne süren Modi, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde birçok savunma firmasının üretim tesisleri kurduğunu ve bu sayede "yerli üretim silahların ordunun temel gücü haline geleceğini" dile getirdi.

Modi, BrahMos füzelerinin yakın zamanda Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'da da üretileceğini vurgulayarak, "Pakistan yeni bir yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek." ifadesini kullandı.

BrahMos füzesi, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ile Rusya'nın NPO Mashinostroyenia kuruluşu arasında ortak girişimle geliştiriliyor.

Füze, kara, deniz ve hava platformlarından fırlatılabiliyor, 400 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Hindistan açık açık ilan etti! Tansiyon düşmüyor: "Teröristleri yok edecek" 2

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASI

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan
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