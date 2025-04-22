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Hindistan’da iki eyalette turistlere saldırdılar: 26 ölü! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti. Keşmir Direnişi adlı örgüt, saldırının sorumluluğunu üstlendi

Hindistan’da iki eyalette turistlere saldırdılar: 26 ölü! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik saldırı düzenlendi. Saldırının, Anantnag bölgesindeki turistik bir bölge olan Pahalgam'da yer alan ve sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran'da düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, bir grup turistin hedef alındığı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah, yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı henüz netleşmedi, bu yüzden detay vermek istemiyorum. Ancak bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüklerimizden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

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KEŞMİR DİRENİŞİ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Keşmir Direnişi adlı örgüt, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Bölgeye 85 binden fazla yabancının yerleştirilerek "demografik değişim" yapıldığını öne süren örgüt, "Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek" açıklamasını yaptı.

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"BU ALÇAKÇA EYLEMİN ARKASINDAKİLER ADALETE TESLİM EDİLECEK"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, "Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgede düzenlenen silahlı saldırılarda bugüne kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan turist Keşmir
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