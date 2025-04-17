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Hindistan’da kırmızı ışıkta durmayan otobüs önündeki araçları biçti! 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da kırmızı ışıkta durmayan belediyeye ait yolcu otobüsünün önündeki araçları biçmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hindistan’da kırmızı ışıkta durmayan otobüs önündeki araçları biçti! 4 kişi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde yer alan Rajkot’ta belediyeye ait elektrikli yolcu otobüsü kırmızı ışıkta durmayarak önündeki araçları biçti. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yetkililer, otobüsün 6 motosiklet ile 2 otomobile çarptığını belirtti. Otobüs şoförünün kazada yaralandığını ve şu anda hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden yetkililer, kazanın ardından çevredekilerin otobüse saldırdığını belirtti.

FRENE BASMADIĞI GÖRÜLDÜ

Sürücünün alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığını belirlemek için kan örneği alındığını ifade eden yetkililer, otobüsün de mekanik bir arızası olup olmadığının incelendiğini açıkladı.
Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, otobüsün hızla araçların arasına daldığı ve frene basmadığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan otobüs
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