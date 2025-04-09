Hindistan'da korkunç doğa olayı! Yıldırım düştü, 8 kişi hayatını kaybetti...

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bu sabah etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki ilçeye yıldırım düştü. Tarlada çalışan 8 kişi hayatını kaybederken yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.
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