HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hindistan'da korkunç doğa olayı! Yıldırım düştü, 8 kişi hayatını kaybetti...

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'da korkunç doğa olayı! Yıldırım düştü, 8 kişi hayatını kaybetti...
Çiğdem Sevinç

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bu sabah etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki ilçeye yıldırım düştü. Tarlada çalışan 8 kişi hayatını kaybederken yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google’dan skandal hamle! Google’dan skandal hamle!
Tekin'den 'tutuklu gençler' açıklamasıTekin'den 'tutuklu gençler' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan dikkat çeken hareket

Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan dikkat çeken hareket

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Komşu'da ortalık karıştı! Ulaşım durdu, iş yerleri kapandı... Halk parlamento binasına yürüyor!

Komşu'da ortalık karıştı! Ulaşım durdu, iş yerleri kapandı... Halk parlamento binasına yürüyor!

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.