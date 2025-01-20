Hindistan'da tartışmalar sürüyor! "İnek idrarının" enfeksiyonları tedavi edebileceği iddiası tepkilere yol açtı

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) üyesi Karti Chidambaram, X hesabından yaptığı paylaşımda Kamakoti'yi eleştirerek, "sahte bilim sattığını" savundu.

Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) üyelerinden T.K.S. Elangovan da Kamakoti'nin iddiasını eleştirerek hükümeti ülkedeki eğitimi "mahvetmeye" çalışmakla suçladı.

Sosyal Eşitlik için Doktorlar Derneği'nden GR. Ravindranath da hükümeti "sahte bilim ve batıl inançları teşvik etmekle" itham etti.

KAMAKOTİ İNEK İDRARININ ENFEKSİYONLARI TEDAVİ EDEBİLECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Ravindranath, inek idrarının bakteriyel enfeksiyonlara neden olabileceği gerekçesiyle tüketilmemesi konusunda halkı uyardı.

Hindistan'da İnek İdrarı Tartışmaları Bu tür iddialar bilimsel olarak desteklenmelidir. 17.4% (133 oy) İnek idrarı sağlık için zararlı olabilir. 19.2% (147 oy) Bu bir sahte bilim örneğidir. 51.1% (391 oy) Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. 12.3% (94 oy)

Öte yandan, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kamakoti ise inek idrarına yönelik iddiasının bilimsel olarak doğrulandığını savundu.

Kamakoti, "Amerika'da yapılan ve inek idrarının faydalı özelliklere sahip olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığı beş araştırma makalesini hepinize ileteceğim." şeklinde konuştu. Tamil Nadu'nun Chennai kentinde 15 Ocak'ta düzenlenen bir etkinliğe katılan Kamakoti, burada inek idrarının "bakteri ve mantar karşıtı özelliklerinin" yanı sıra sindirim faydalarına da sahip olması nedeniyle enfeksiyonları tedavi edebileceğini iddia etmişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır