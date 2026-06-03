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Hindistan'daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar...

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’deki bir otelde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Alevlerin binayı sarması üzerine cama çıkanlar yardım çığlıkları attı, bazıları ise çaresizce pencerelerden aşağı atladı.

Hindistan'daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar...
Devrim Karadağ

Hindistan'dan gelen görüntüler bir anda gündeme oturdu. Başkent Yeni Delhi'de bir otelde çıkan yangın faciaya dönüşü. İlk belirlemelere göre yaşanan can pazarında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olayda 40'tan fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yangın, yerel saatle 09.45 sularında kentin yoğun bölgelerinden Malviya Nagar mahallesinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

PENCEREYE ÇIKIP ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM BEKLEDİLER

Alevlerin hızla üst katlara yayılması üzerine, pencereler çıkanlar uzun süre çığlıklar atarak yardım bekledi.

ÇARESİZCE AŞAĞI ATLADILAR

Alevlerin yaklaşmasıyla daha fazla dayanamayan bazı kişiler pencerelerden aşağı atladı. Sokaktaki yerel halkın yere serdiği yataklar sayesinde kurtulanlar oldu.

Hindistan daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar... 1

Polis, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, ölenler arasında yabancı ülke vatandaşlarının bulunup bulunmadığının henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Bölgenin eski milletvekillerinden Somnath Bharti ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin “ağırlıklı olarak Güney Afrika vatandaşları” olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Hindistan daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar... 2

BİNA TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Yangının çıkış nedeni hakkındaki soruşturma devam ederken, olay yerinden gelen fotoğraflar binanın tamamen küle döndüğünü ve etrafa enkaz parçalarının saçıldığını gösteriyor.

Hindistan daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar... 3

SEBEBİ GİRİŞ KATINDAKİ RESTORAN MI?

Binanın giriş katında bir restoranın faaliyet gösterdiği açıklandı. Şüpheler ise alevlerin buradan yayılmaya başladığı yönünde.

Hindistan daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar... 4

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