Hindistan'ın başkenti neresi? Hindistan'ın başkenti hakkında bilgiler

Resmi dili İngilizce ve Hintçe olan Hindistan Cumhuriyeti’nde farklı bölgelerine göre kabul edilmiş yirmiden fazla dil de konuşulmaktadır. Baskın din olarak Hinduizm’in kabul edildiği ülke aynı zamanda Pakistan ve Endonezya’nın ardından Müslüman nüfusunun en çok olduğu ülkedir. Batıda Umman Denizi, doğuda Bengal Körfezi, güneyde Hint Okyanusu ile sınırları bulunmaktadır. Ayrıca kuzeydoğusunda Çin, Bhutan ve Nepal, batısında Pakistan, doğusunda Myanmar ve Bangladeş ülkeleri ile sınır komşusudur.

Hindistan; Dünya genelinde nominal olarak en büyük on ikinci ekonomiye, satın alma gücü açısından ise dördüncü en büyük ekonomiye sahip ülke olarak kabul edilmektedir. Deniz kıyısı yaklaşık olarak 7512 kilometredir. Geçmişte büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan bölge, ticaret yolları ile de tanınmaktadır. Janizm, Sihizm, Hinduizm, Budizm dinlerinin de bu topraklarda doğduğu bilinmektedir.

Sri Lanka, Endonezya ve Maldiv Adaları’na da çok yakın olan Hindistan Cumhuriyeti, parlamenter demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Ülkede 1991 yılında başlatılan ekonomik reformlar sayesinde Hindistan, dünyada en hızlı büyüyen ekonomiye sahip ülkeler arasında yer almaktadır.

Ülkenin isminin Farsça dilindeki İndus kelimesinden türetildiği bilinmektedir. İndus Irmağı ve çevresi için kullanılmış olan bu isim dışında Hindistan geçmişte Bharat adı ile de anılmıştır. Bu isim zaman içinde değişiklikler yaşamış ve günümüzde kullanıldığı hali ile Hindistan olarak kabul edilmiştir.

Köklü bir tarihe sahip olan Hindistan’ın tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Ülke bir milyon yıl kadar önce ilk yerleşimlerini yaşamıştır. Çeşitli göçlerin yapıldığı bölgede yaklaşık olarak 60 bin ve 80 bin yıl önce insanların yaşamaya başladığı tespit edilmiştir. Tarım toplumunun oluşması ile birlikte İndus Vadisi medeniyetinin de yükseldiği kabul edilmektedir.

Asya kıtasının güney kısımlarında yer alan ülkenin kuzeybatısında Pakistan yer almaktadır. Tartışmalı bir eyalet olan Kaşmir ülkenin kuzeyinde yer alırken Çin Halk Cumhuriyeti, Bhutan ve Nepal ülkenin kuzey doğusunda bulunmaktadır. Avrasya ile Hint alt kıtasının çarpışması sonucunda meydana gelen Hindistan toplamda 3.287.590 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir.

Federal bir cumhuriyet olma özelliği taşıyan Hindistan'ta Puduçeri ve Delhi birlik bölgeleri kendi içinde seçilen hükümetlere sahipken diğer bölgelerin kendi atanmış olan memurları bulunmaktadır. Bu da direkt olarak Cumhurbaşkanının yönetimi altında olduklarını ifade eder.

Dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesi olan Hindistan, son yarım asırda tarımda, sağlık alanında çeşitli gelişmeler yaşadıkça nüfusu daha da artar hale gelmiştir. Nüfusun çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşam sürmektedir. 285 milyon kadar Hindistan vatandaşı ise kentlerde yaşamaktadır. Hinduizm inancının ağırlıkta olduğu ülke dünya genelinde en çok Müslüman’ın ikamet ettiği üçüncü ülkedir.

Geniş bir kültüre de sahip olan Hindistan filmleri, müzikleri ve gelenekten gelen dansları ile de dünya genelinde son derece ünlü bir ülkedir. Bol baharat içeren yemekleri ile de tanınan Hindistan’da inanç gereği inek eti tüketilmemektedir. Her türlü hayvansal gıdanın dini açıdan yasak olduğu ülkede uluslararası alanda fast food zincirleri dahi vegan içerikli menüler sunulmaktadır. Ülkenin para birimi ise Hint rupisi'dir.

Hindistan'ın başkenti neresidir?

Hindistan’ın başkenti 321.883 nüfuslu bir yerleşim alanı olan Yeni Delhi şehridir. Başkent Yeni Delhi olmasına rağmen ülkenin en büyük şehri Mumbai’dir. Başkent Yeni Delhi’nin yüzölçümü 42.7 kilometrekaredir. 134 adet yabancı elçilik ve yüksek komisyonları da bu şehirde yer almaktadır. UNESCO Dünya Mirası sahibi de olan Yeni Delhi’de yer alan Hümayun Türbesi ve Kutub Minar kompleksi dünya mirası kabul edilmektedir.

Planlı bir şehir olan Yeni Delhi'nin aynı zamanda yol yapım ve bakım işlemleri Yeni Delhi Belediye Meclisi’nin İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün sorumluluğu altında yürütülmektedir. Kozmopolit bir şehir olan Yeni Delhi toplamda 21.753.486 civarında bir nüfusa sahiptir.