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Hindistan, vatandaşlarına Tayland-Kamboçya sınırı için seyahat uyarısı yaptı

Hindistan, Tayland-Kamboçya sınırında 3 gündür devam eden gerilim nedeniyle vatandaşlarına bu bölgeye seyahat konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan, vatandaşlarına Tayland-Kamboçya sınırı için seyahat uyarısı yaptı

Hindistan'ın Phnom Penh Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kamboçya-Tayland sınırında süren çatışmalar nedeniyle, Hindistan vatandaşlarını bu bölgeye seyahatten kaçınmaları konusunda uyarıyoruz." ifadesine yer verildi.

TAYLAND'DAN 26 ÜLKEYE MEKTUP!

Öte yandan Tayland basınında yer alan haberlere göre, Tayland, sınır bölgesindeki gerilime ilişkin 26 ülkeye askeri ataşelikleri aracılığıyla mektup gönderdi.

Mektupta, Tayland, Kamboçya'yı ilk ateşi açmak ve askeri olmayan hedefleri vurmakla suçladı.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ!

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar, birbirini ilk ateşi açmakla suçluyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan
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