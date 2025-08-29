HABER

Hindistan ve Japonya, savunma, güvenlik ve ekonomi alanında işbirliğini güçlendirme kararı aldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, gelecek 10 yıl boyunca iki ülke arasında savunma, güvenlik ve ekonomik işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardı.

Hindistan ve Japonya, savunma, güvenlik ve ekonomi alanında işbirliğini güçlendirme kararı aldı

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Modi ve İşiba, 15. Hindistan-Japonya Yıllık Zirvesi kapsamında başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından iki lider, gelecek 10 yılı kapsayan ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Japonya'nın Hindistan'a yatırımlarının 10 trilyon yen (Yaklaşık 68 milyar dolar) seviyesine çıkarılması ve 5 yıl içinde karşılıklı personel değişimlerinin 500 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Japon mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Modi, gelecek 10 yıl için imalat, yatırım, inovasyon, güvenlik, çevre, teknoloji, sağlık ve halklar arası etkileşimin merkezde olacağı bir yol haritası çizdiklerini söyledi.

Modi, özellikle savunma, güvenlik ve ekonomi alanında ortaklığı geliştirme kararı aldıklarını kaydederek, "Gelecek 10 yıl içinde Japonya'nın Hindistan'a 10 trilyon yen (Yaklaşık 68 milyar dolar) yatırım yapmasını hedefledik. Özellikle Hindistan ve Japonya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri birbirine bağlamaya özel önem verilecek." dedi.

Başbakan Modi, Hindistan ve Japonya'nın büyük ekonomiler ve güçlü demokrasiler olarak yalnızca kendi halkları için değil, küresel barış ve güvenlik için de kritik bir ortaklık yürüttüğünü belirtti. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

