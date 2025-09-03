HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hiranur'un öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı... Önce 'intihar' ardından 'şakalaşırken oldu' demişlerdi

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur A.'nın silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hiranur'un öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı... Önce 'intihar' ardından 'şakalaşırken oldu' demişlerdi

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile araçta bulunan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıktı. Mahkeme 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Hiranur un öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı... Önce intihar ardından şakalaşırken oldu demişlerdi 1

ASIL ŞÜPHELİ ÖNCE İNTİHAR, SONRA 'ŞAKA YAPARKEN ÖLDÜ' DİYE İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında ilk olarak olayın intihar olduğunu öne süren H.A.Ş., çelişkili verdiği bilgilerin ardından ifadesini değiştirerek, silahı 'şaka yapmak amacıyla' Hiranur'un alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etmişti. H.A.Ş.'nin, silahın dolu olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Olay sonrasında panikleyen şüphelilerin Hiranur'un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş otluk bir alana bıraktığı, daha sonra ise hastaneye götürdükleri tespit edilmişti. Bunun üzerine polis, bölgede yaptığı incelemede otluk alanda kan izlerine de rastlamıştı.

(İHA)

03 Eylül 2025
03 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiasıYangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası
İnşaattan kadının 'imdat' çığlıkları yükseldi! Bu halde bulunduİnşaattan kadının 'imdat' çığlıkları yükseldi! Bu halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sadettin Saran: ''Bizim için en iyi teknik direktör o...''

Sadettin Saran: ''Bizim için en iyi teknik direktör o...''

CHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendi

CHP'den Gürsel Tekin hamlesi! Savunması istendi

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

İnşaattan kadının 'imdat' çığlıkları yükseldi! Bu halde bulundu

İnşaattan kadının 'imdat' çığlıkları yükseldi! Bu halde bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.