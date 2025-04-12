HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hırsız sevgililer Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekilinin evini soydular

Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 daireye girerek hırsızlık yapan iki sevgili ve arkadaşları yakalandı. Soyulan evlerin arasında, Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli Erdal Sanlı'nın evi olduğu da öğrenildi.

Hırsız sevgililer Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekilinin evini soydular
Mustafa Fidan

Olay, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi’nde meydana geldi. İrfan Nergiz, 9 Nisan akşam saatlerinde dairesine geldiğinde apartmanın merdiven elektriğinin kesik olduğunu fark etti. Dairesine girdiğinde kapısının açık ve iç kapıların de kırık olduğunu gören Nergiz, evine hırsız girdiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede aynı binada aralarında Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli Erdal Sanlı'nın da dairesinin olduğu 12 evden hırsızlık yapıldığını belirledi. Hırsızların bazı dairelere balkon camlarını kırarak girdikleri ve çaldıkları eşyaları balkonlardan taşıdıkları tespit edildi.

h2

HIRSIZLAR KAMERADA

Polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve otellerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giren- çıkan ve çevrede gözetleme yapan şüpheliler, güvenlik kameraları izlenerek tespit edildi. Ayrıca güvenlik kameralarına hırsızların çaldıkları eşyalarla apartmandan ayrılmaları da yansıdı. Eşkalleri ve kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M.Ş. (21) ile sevgilisi S.K. (22), C.S. ve S. D., Erdemli polisinin eş zamanlı yaptığı baskınlarla yakalandı.

h3

Hırsızları sorguya alan polis, çalıntı eşyaların satıldığı yerleri de saptadı. Soruşturma kapsamında hırsızların, taşımada zorlandıkları buzdolaplarının motorlarını söktükleri, bunun dışında evlerdeki mikrodalga fırın, elektrikli su sebilleri, yataklar, klima ve televizyon gibi eşyaları da çaldıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.S ve S.K. tutuklandı. C.S. ve S.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

h4

YARGITAY ONURSAL BİRİNCİ BAŞKENVEKİLİ: EV HARAP OLMUŞ

Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Ankara’dan Mersin’e gelen Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili Erdal Sanlı, 40 yıldır tatil yaptıkları Kızkalesi’nde yazlık evlerinin harap olduğunu söyledi. Eşyalarının dağıtıldığını, bazılarının da çalındığını belirten Salı, “Binadaki tüm komşularımızın kapılarını kırıp evlere girmişler. Evler harap olmuş” dedi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Buz tutan yolda kafa kafaya çarpıştılarBuz tutan yolda kafa kafaya çarpıştılar
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

DEM Parti heyetinden yeni hamle

DEM Parti heyetinden yeni hamle

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.