HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Eskişehir’de, hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesindeki faaliyet sonucunda, hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla aranan şahısların yakalanması faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdıTekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı
Adana'da kumar oynatılan iş yeri canlı yayından belirlendiAdana'da kumar oynatılan iş yeri canlı yayından belirlendi

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek... Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dostum Trump' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dostum Trump' vurgusu

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

Yenidoğan Çetesi davasında 10 sanık için tahliye kararı

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

Türkiye'nin konuştuğu kaza... Kızılay'ın eski başkanının kızı Zehra Kınık hakim karışısında: "Süratliydi, kaskı yoktu..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.