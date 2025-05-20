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Hırsızlık ve yaralama suçundan aranan hükümlüyü jandarma yakaladı

Gaziantep’te hırsızlık ve yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hırsızlık ve yaralama suçundan aranan hükümlüyü jandarma yakaladı
Çiğdem Sevinç

Gaziantep’te hırsızlık ve yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık ve yaralama suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Gaziantep
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