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Hırsızlıktan 49 yıl hapis cezası bulunan kadın son soygununda yakayı ele verdi

Eskişehir’de yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası hırsızlığı ile ilgili 2’si kadın 3 şahıs yakalandı.

Hırsızlıktan 49 yıl hapis cezası bulunan kadın son soygununda yakayı ele verdi

Eskişehir’de yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası hırsızlığı ile ilgili 2’si kadın 3 şahıs yakalandı. Yakalanan G.T. isimli kadının hırsızlık suçlarından 49 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Eskişehir’de 27 Haziran tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığı olayın şüphelileri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler Ç.B. ve G.T. yakalanırken, yapılan incelemelerde G.T. isimli kadın şahsın 49 yıl 11 ay 26 gün, adreste bulunan O.T. isimli erkek şahsın ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler Ç.B. ve G.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken O.T. ise ceza infaz işlemleri için adli makamlara teslim edildi.

Hırsızlıktan 49 yıl hapis cezası bulunan kadın son soygununda yakayı ele verdi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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