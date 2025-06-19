Hırvatistan'ın başkenti neresi? Hırvatistan'ın başkenti hakkında bilgiler

Geniş bir tarihe sahip olan Hırvatistan, tarihte ilk kez 879 yılında uluslararası alanda özgür olarak tanınmış bir ülkedir. Hırvatistan krallık statüsüne 925 yılında gerçekleştirilen taç giyme töreni ile ulaşmıştır. 1102 yılında Macaristan ile birlik oluşturan ülke tarihi boyunca çeşitli dönemlerden geçmiş ve birçok gelişme yaşayarak bugünkü son halini almıştır.

Üniter demokratik parlamenter cumhuriyet ile yönetilen Hırvatistan, resmi dili Hırvatça olan, nüfus yoğunluğunu ise Hırvatların oluşturduğu bir ülkedir. Bağımsız bir cumhuriyet olan Hırvatistan Euro Bölgesi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı), Avrupa Konseyi, Akdeniz Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Schengen Bölgesi üyelikleri bulunan bir ülkedir. Kurucu üyeliklerinin de bulunduğu topluluklar dışında OECD (Ekonomik İş Birliği v Kalkınma Örgütü) topluluğuna da katılma sürecindedir.

2008-2009 yılları arasındaki dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne geçici üyelik de yapmış olan Hırvatistan, bugün son derece yüksek okuryazarlık oranına, yaşam standartlarına ve ortalama ömür oranına sahiptir. Yüksek gelirli bir ekonomisi olan ülke oldukça gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.

İnsanı gelişme endeksine göre kırkıncı sırada olan Hırvatistan, dünya genelinde en çok turist ziyaretine uğrayan ülkeler arasında da hatırı sayılır bir yere sahiptir. Ülkenin en önemli ticaret ortağı Avrupa Birliği olarak kabul edilmektedir. Hırvatistan hükumeti, 2000’li yıllardan günümüze kadar çeşitli altyapı yatırımları gerçekleştirmiştir. Özellikle Pan Avrupa koridorlarında yer alan ulaşım yollarına ve ulaşım tesislerine Hırvatistan hükumeti tarafından çok büyük yatırımlar yapılmıştır.

Medya ve yayıncılık alanında birçok kamu kuruluşunun desteklendiği Hırvatistan’da kurumsal yatırımlar da yapılmıştır. Bu yolla kültür desteklenmektedir ve evrensel bir sağlık sistemi ile ücretsiz öğretim süreçleri sağlanması amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Resmi dilin Hırvatça olduğu, nüfusun çoğunluğunun Hırvatlardan oluştuğu ülke resmi para birimi olarak Euro kullanmaktadır.

Bugün Hırvatistan olarak yaşam sürülen bölgedeki topraklarda tarih öncesi dönemlerde de yerleşimler olduğu tespit edilmiştir. Bölgede Bakır Çağı’ndan ve Eski Taş Çağı’ndan kalıntılar bulunmuş ve bulunan bazı fosiller bu duruma kanıt olarak gösterilmiştir. Ülkenin kuzey tarafındaki Krapina bölgesinde bulunan fosiller dışında Demir Çağı’na ait farklı kültürlerden izlere de rastlanmıştır.

Antik dönemden bu yana toprakları üzerinde çeşitli toplulukların yaşam sürdüğü Hırvatistan günümüzdeki son haline ulaşana kadar birçok tarihi süreçten geçmiştir. 1991 yılının Haziran ayında resmi olarak bağımsızlığını ilan eden ülkede tam olarak özgürlüğün sağlanabilmesi Ekim ayını bulmuştur. Bu tarihte yapılan anlaşmanın ardından Hırvatistan Avrupa Ekonomik topluğu ve sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından diplomatik açıdan tanınmıştır.

Köppen iklim sınıflandırmasının tanımladığı Hırvatistan iklimi genel olarak ılık ve yağmurlu olan bir karasal iklime sahiptir. Ülkedeki aylık ortalama sıcaklık dereceleri -3 derece ile 18 derece arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Bu dereceler ocak ayı ile temmuz ayları arasında görülmektedir. 1200 metre yükseklikten sonra ülkede karlı orman iklimi etkileri yaşanmaktadır. Sıcaklığın deniz etkisi ile oluştuğu kıyıların iç kesimlerinde Akdeniz İklimi özellikleri gözlemlenmektedir.

Hırvatistan'ın başkenti neresidir?

Hırvatistan’ın en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti olan şehri Zagreb şehridir. Bu şehir ayrıca ülkedeki en yüksek nüfusun yaşadığı şehir olma özelliğine de sahiptir. Bir milyondan daha fazla olan nüfusu ile Zagreb şehrinde daha çok Hırvatlar yaşam sürmektedir. Dört mevsimin net olarak yaşandığı Zagreb kentinden kış aylarında ortalama sıcaklık seviyesi 1 derece olarak seyrederken yaz aylarında bu sıcaklık derecesi 20 dereceye yükselmektedir.

Ulaşım yolları, ticaret hacmi, bilimsel ve araştırma merkezleri, endüstri yoğunluğu gibi farklı açılardan oldukça gelişmiş olması, şehrin ülke genelinde ve özellikle Hırvatistan ekonomisinde lider konumuna gelmesinde etken durumlardır. Başkent Zagreb’in şu anda bulunduğu yerdeki ilk yerleşimlerin birinci yüzyılda gerçekleştiği kabul edilmektedir. Tarih kayıtlarında Zagreb isminin ilk kez 1094 tarihinde görüldüğü bilinmektedir.

Zagreb, kimyasal madde, elektrik makineleri ile parçaları, içecek ve yiyecek üretimlerinde oldukça önemli bir noktada bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası alanda önemli bir ticaret ve iş merkezi olan Zagreb milli gelirin de en yüksek olduğu kenttir.