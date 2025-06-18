Hırvatistan, İran ve İsrail’deki diplomatlarını tahliye edeceğini duyurdu

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Tahran ve Tel Aviv’deki diplomatik misyonlarda görevli büyükelçi ve diplomatların tahliye edilmesi kararını aldıklarını açıkladı. Tahran Büyükelçisi Drago Stambuk ile iletişim halinde olduğunu belirten Radman, “Az önce görüştük. Bulgaristan, Çekya ve Macaristan’ın da diplomatlarını tahliye etme kararı aldığını bildirdi. Şu an için durum sakin görünüyor, ancak önümüzdeki günlerin ne getireceği belirsiz” dedi.

Radman, Hırvatistan vatandaşlarının tahliyesi için de çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, İran’da 15, İsrail’de ise 150 Hırvatistan vatandaşının bulunduğunu belirtti. Hava yolu ulaşımının kapalı olması nedeniyle tahliyelerin kara yoluyla gerçekleştirildiğini aktaran Radman, 5 Hırvatistan vatandaşının bugün Mısır üzerinden Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya ulaştığını bildirdi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır