Hisarcık’ta yangın eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kamu, kurum müdürleri ve muhtarlara yangın eğitimi verildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Orman İşletme Şefi Samet Sayan, orman yangınlarına sebep olan faktörler, alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Belediye İtfaiye personeli Mehmet Ergin ise, ev yangınlarının çıkış nedenleri ve bu yangınlara karşı alınacak önlemleri anlattı.

Programa Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

(İHA)