HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hisarcık’ta yangın eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kamu, kurum müdürleri ve muhtarlara yangın eğitimi verildi.Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Orman İşletme Şefi Samet Sayan, orman yangınlarına sebep olan faktörler, alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.Belediye İtfaiye personeli Mehmet Ergin ise, ev yangınlarının çıkış nedenleri ve bu yangınlara karşı alınacak önlemleri anlattı.Programa Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Beled

Hisarcık’ta yangın eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kamu, kurum müdürleri ve muhtarlara yangın eğitimi verildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Orman İşletme Şefi Samet Sayan, orman yangınlarına sebep olan faktörler, alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Belediye İtfaiye personeli Mehmet Ergin ise, ev yangınlarının çıkış nedenleri ve bu yangınlara karşı alınacak önlemleri anlattı.

Programa Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camdan sarktı ikna edilemeyince müdahale edildiCamdan sarktı ikna edilemeyince müdahale edildi
Edirne'de 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi!Edirne'de 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi!

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ENAG Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

ENAG Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"

Derin Talu, kendisine gelen +18 mesajları Ebo'ya gösterdi! "Utanmıyor musunuz?"

Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

Bursa’da ‘yok artık’ dedirten olay! Savcıyı görebilmek için yeğenini öldürdü

Bursa’da ‘yok artık’ dedirten olay! Savcıyı görebilmek için yeğenini öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.