Hisarcık’ta evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi’nde İ. Özdemir’e ait evin mutfağında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan duman çıktığını gören komşuların ihbarı üzerine yangın mahaline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutfaktaki yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Bu sırada dumandan etkilenen M. Özdemir Hisarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangın sonucu mutfakta hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)