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Hisarcık’ta ot yangınına köylülerden hızlı müdahale

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Halifeler köyünde çıkan ot yangını, köylülerin traktöre bağladıkları yangın söndürme tankeriyle yaptığı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Hisarcık’ta ot yangınına köylülerden hızlı müdahale

Edinilen bilgilere göre, Halifeler köyü Yukarı Harmanyeri mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Otluk alandan yükselen yoğun dumanları fark eden köylüler, traktöre bağladıkları yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahale etti. Köylülerin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önlerken, bölgeye ulaşan Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaklaşık 3 dekar alan zarar gördü.
Halifeler köyü muhtarı Mehmet Deniz, köylere dağıtılan yangın söndürme tankerlerinin önemine dikkat çekerek desteklerinden dolayı Hisarcık Kaymakamlığı’na teşekkür etti.

Hisarcık’ta ot yangınına köylülerden hızlı müdahale 1

Hisarcık’ta ot yangınına köylülerden hızlı müdahale 2
Kaynak: İHA

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yangın
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