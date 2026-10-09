Türk beyin cerrahlarından uluslararası başarı: Prof. Dr. Necmettin Pamir "Altın Nöron Ödülü" aldı

Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi (World Academy of Neurological Surgery – WANS) tarafından verilen “Golden Neuron Award”a (Altın Nöron Ödülü) layık görüldü. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Özduman ise Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi Genel Sekreterliği görevine seçildi.

Türk beyin cerrahisi, uluslararası alanda iki önemli başarıya imza attı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi tarafından Golden Neuron Award (Altın Nöron Ödülü) ile ödüllendirildi.

Beyin cerrahisi alanında uluslararası düzeyde önemli bir bilimsel platform olan Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi tarafından iki yılda bir verilen bu ödül, alanında öne çıkan ve beyin cerrahisinin gelişimine önemli katkılar sağlayan bilim insanlarına takdim ediliyor.

“BİLİME VE İNSANLIĞA KATKI YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi tarafından ödül verilen Prof. Dr. Necmettin Pamir şunları söyledi: “Bir hekim ve bir bilim insanı olarak evrensel bilime ve insanlığa katkı yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödül, Türk beyin cerrahisinin uluslararası alandaki başarısının da onaylanmasıdır. Bu yönüyle ülkemiz adına mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim.”

DÜNYA BEYİN CERRAHİSİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ BU ÖDÜLÜ ALDI

Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, “Golden Neuron Award”ın sahibi olan ikinci Türk beyin cerrahı oldu. 2007 yılında verilen ilk ödülün sahibi ise modern beyin cerrahisinin öncü isimlerinden Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil olmuştu.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve Prof. Dr. Necmettin Pamir’e verilen “Golden Neuron Award”ın diğer sahipleri ise ABD, Kanada, Almanya, Japonya’dan beyin cerrahisi alanında önde gelen bilim insanları oldu.

PROF. DR. KORAY ÖZDUMAN’A ULUSLARARASI GÖREV

Türk beyin cerrahisi adına bir diğer önemli gelişme de Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi’nin yönetiminde gerçekleşti. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Özduman, Dünya Beyin Cerrahisi Akademisi Genel Sekreteri seçildi.

Prof. Dr. Özduman’ın bu göreve seçilmesiyle Türkiye’den bir bilim insanı, dünya beyin cerrahisinin seçkin isimlerini bir araya getiren Akademi’nin yönetiminde önemli bir sorumluluk üstlenmiş oldu.