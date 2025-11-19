HABER

Hız kadranı 200'de takıldı! İki genç yaşam savaşı veriyor

Zonguldak meydana gelen trafik kazasında iki genç ağır yaralandı. Araç duvara çarparak durabilirken hız göstergesinin 200'de takılı kalması dikkat çekti. Hurdaya dönen aracın motoru kaza nedeniyle metrelerce savruldu. Tedavileri devam iki gençten sevindiren haber bekleniyor.

Zonguldak’ta tünelde kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 genç ağır yaralandı. Otomobilin motoru çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulurken, hız kadranı ise 200’de takılı kaldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Kaza gece saatlerinde Uzunkum Tünelleri’nde yaşandı. M.A. (20) isimli sürücünün kullandığı 67 AC 112 plakalı otomobil, Kilimli istikametine seyir halindeyken Uzunkum Tüneli'nin içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, tünelin duvarına şiddetli bir şekilde çarptı. Kazada araç sürücüsü M.A. (20) ile araçta yolcu olarak bulunan N.E.D. (16) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MOTORU METRELERCE SAVRULDU

Kazadan dolayı otomobil adeta hurdaya dönerken, motoru ise metrelerce ileri savruldu. Aracın hız kadranının ise 200’de takılı kaldığı görüldü. Yaralıların Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürerken maddi hasar meydana gelen araç, çekici ile kaza yerinden çekildi.
Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

