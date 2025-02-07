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  4. Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'in suikastına uğramıştı! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'in suikastına uğramıştı! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

07.02.2025 15:51
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07.02.2025 15:51
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 27 Eylül 2024 tarihinde İsrail'in suikastına kurban gitmişti. Nasrallah Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki sığınakta delici bomba kullanılarak öldürülmüştü. Suikast anlarına ilişkin görüntüler aylar sonra ortaya çıktı. İşte saldırı sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü görüntüler!

Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail tarafından suikasta uğraması tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Arap medyasında paylaşılan ve bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir adamın binadan çıkıp motosikletine bindiği sırada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görüldü. Motosikletteki adamın can havliyle tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı kameraya yansıdı.

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YERALTINDAKİ KARARGAHTA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

64 yaşındaki Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti. Nasrallah'ın İsrail'in Hizbullah ile geniş çaplı savaşa girmeyeceğinden emin olduğu, danışmanlarının endişelerini reddettiği ve 27 Eylül'de öldürüldüğü yeraltı sığınağından başka bir yere geçmesi yönündeki çağrılara direndiği öne sürülmüştü.

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ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.

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CENAZE TÖRENİ 23 ŞUBAT'TA

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Nasrallah için 23 Şubat'ta "büyük bir cenaze töreni" düzenleyeceğini duyurmuştu. Nasrallah'ın suikastın ardından geçici olarak gizli bir yere defnedildiği, cenaze töreninin daha sonra yapılacağı belirtilmişti.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail suikast Hizbullah Hasan Nasrallah
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