Hizbullah'tan İsrail’e tehdit, 'yalnızca bir saat' dedi: " İnşa ettikleri tüm güvenlik..."

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'i aylar sonra ilk kez doğrudan tehdit etti. Kasım, İsrail’in yeniden Lübnan'a karşı geniş çaplı bir savaşı başlatması halinde karşılık vereceklerini belirtti.

"8 AY BOYUNCA İNŞA ETTİKLERİ TÜM GÜVENLİK 1 SAAT İÇİNDE ÇÖKECEKTİR"

Hizbullah'ın, Lübnan ordusunun ve Lübnan halkının kendilerini İsrail’e karşı savunacağını söyleyen Kasım, "Bu savunma, füzelerin İsrail’in içine düşmesine yol açacak ve 8 ay boyunca inşa ettikleri tüm güvenlik 1 saat içinde çökecektir" dedi.

"5 BİN HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ"

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Hizbullah üyelerinin sayısında ilişkin ilk kez resmi açıklama yapan Kasım, İsrail saldırılarında 5 bin Hizbullah üyesinin öldüğünü ve 13 bin Hizbullah üyesinin yaralandığını açıkladı. Kasım, örgütün iyi durumda olduğunu ve savaşçılarının gerektiğinde "en ağır fedakarlıkları" yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İSRAİL'İN ATEŞKES KARARLARINI ÇİĞNEMESİ

İsrail ile Lübnan arasında ile geçtiğimiz yıl kasım ayında ateşkese varılsa da İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. İsrail, ayrıca Lübnan’da 5 noktada askeri varlığını sürdürmeye devam ediyor.

(İHA)

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